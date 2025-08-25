Topo

Sean O'Malley mira o peso-pena, mas garante: "Ainda tenho trabalho no peso-galo"

25/08/2025 12h01

Em recente entrevista ao portal 'TMZ Sports', o ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC, Sean O'Malley - conhecido pelo apelido 'Suga' - confirmou que pretende mudar de divisão em um futuro próximo. Apesar do desejo de subir para o peso-pena (66 kg), o norte-americano reforçou que ainda há compromissos a cumprir na atual categoria.

A declaração reacende as especulações sobre os próximos passos do carismático atleta, que segue como uma das principais estrelas da organização. Com um estilo vibrante, repertório técnico afiado e grande apelo nas redes sociais, O'Malley continua atraindo os holofotes dentro e fora do octógono.

"Peso-galo, ainda estou aqui. Ainda tenho lutas importantes para fazer no peso-galo. Peso-pena, vai acontecer no futuro? Sim, provavelmente. Muito provavelmente. Mas ainda temos trabalho a fazer aqui no peso-galo", afirmou o lutador, demonstrando comprometimento com a divisão atual, mas já mirando um novo desafio.

Trajetória no UFC

O'Malley ganhou notoriedade ao estrear no UFC em 2017, após se destacar no programa 'Contender Series', de Dana White. Com uma combinação de irreverência, precisão nos golpes e movimentação diferenciada, conquistou rapidamente o público e se tornou um dos nomes mais comentados da organização.

O auge veio em agosto de 2023, quando conquistou o cinturão dos galos ao nocautear Aljamain Sterling no segundo round. Em sua primeira defesa de título, superou Marlon Vera. No entanto, na sequência, acabou superado por Merab Dvalishvili em uma performance dominante do georgiano. O'Malley buscou recuperar o título na revanche contra o mesmo adversário, mas novamente saiu derrotado.

