São Paulo sofre transferban por não pagar parcelas de Bobadilla ao Cerro

Julio Casares presidente do São Paulo, durante jogo contra o Palmeiras no Paulistão - YURI MURAKAMI/ESTADÃO CONTEÚDO
Julio Casares presidente do São Paulo, durante jogo contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: YURI MURAKAMI/ESTADÃO CONTEÚDO
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

25/08/2025 13h03

O São Paulo foi acionado na Fifa e sofreu um transferban na manhã desta segunda-feira.

O que aconteceu

O clube não pagou a segunda parcela da compra de Bobadilla junto ao Cerro Porteño (PAR). O Tricolor honrou a primeira parcela, mas está devendo a segunda e foi acionado na Fifa pelos paraguaios.

Fontes do clube afirmam que há um desacordo para o pagamento do restante das parcelas. O São Paulo adquiriu o volante por 2 milhões de dólares no final de 2023 e o montante foi parcelado em dois anos.

A expectativa do São Paulo é resolver essa questão rapidamente. O UOL ouviu que o clube espera estar livre da punição até o final da semana. Até lá, o clube está impedido de registrar novos jogadores.

