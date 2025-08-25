São Paulo sofre transferban por não pagar parcelas de Bobadilla ao Cerro
O São Paulo foi acionado na Fifa e sofreu um transferban na manhã desta segunda-feira.
O que aconteceu
O clube não pagou a segunda parcela da compra de Bobadilla junto ao Cerro Porteño (PAR). O Tricolor honrou a primeira parcela, mas está devendo a segunda e foi acionado na Fifa pelos paraguaios.
Fontes do clube afirmam que há um desacordo para o pagamento do restante das parcelas. O São Paulo adquiriu o volante por 2 milhões de dólares no final de 2023 e o montante foi parcelado em dois anos.
A expectativa do São Paulo é resolver essa questão rapidamente. O UOL ouviu que o clube espera estar livre da punição até o final da semana. Até lá, o clube está impedido de registrar novos jogadores.