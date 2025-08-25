Topo

Esporte

São Paulo sofre transfer ban por dívida com Cerro Porteño por Bobadilla

25/08/2025 13h13

O São Paulo sofreu um transfer ban da Fifa nesta segunda-feira pelo não pagamento de uma das parcelas da compra de Damián Bobadilla, atual titular da equipe comandada por Hernán Crespo.

O Tricolor foi incluído na lista de clubes proibidos pela Fifa de registrar novos atletas. Na relação também aparece o Corinthians, que tem dívidas pela contratação do zagueiro Félix Torres.

O São Paulo negocia com o Cerro Porteño o pagamento do que é devido, mas enquanto não depositar o valor em questão ao clube paraguaio, não poderá se reforçar para a reta final da temporada.

Recentemente o São Paulo fechou a contratação de Maílton, lateral direito que estava emprestado à Chapecoense, porém, com esse transfer ban, o clube, que aguardava a documentação enviada pelo Metalist, da Ucrânia, não poderá registrá-lo.

O São Paulo provavelmente também precisará ir ao mercado para contratar um centroavante, já que André Silva se lesionou no último domingo, contra o Atlético-MG, e tem grandes chances de perder o resto da temporada. Mais uma razão para a diretoria resolver o quanto antes desse imbróglio nos bastidores.

