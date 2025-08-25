São Paulo se posiciona a favor de mudança no calendário feita pela CBF; confira

O São Paulo se posicionou a favor da mudança no calendário do futebol brasileiro realizada pela CBF. Nesta segunda-feira, o clube soltou um comunicado oficial falando sobre o tema, que é visto com bons olhos pela alta cúpula tricolor.

No último sábado, a CBF anunciou as novas datas das rodadas finais do Campeonato Brasileiro e das fases finais da Copa do Brasil.

Inicialmente, estava previsto que, por causa da disputa da Copa do Mundo de clubes, o Brasileirão terminaria somente no dia 21 de dezembro, próximo já do Natal. Agora, porém, a competição deverá terminar no dia 7 de dezembro.

Já a Copa do Brasil acabou sendo alongada com a readequação. O torneio mata-mata terminariam no dia 9 de novembro, mas agora terá o título disputado no dia 21 de dezembro.

A CBF anunciou as mudanças no calendário alegando que elas irão colaborar com um possível brasileiro campeão da Libertadores, que terá mais tempo para se preparar para a disputa do Mundial de Clubes no fim do ano, uma vez que a final do torneio sul-americano está programada para o dia 29 de novembro, uma semana antes da nova data para o fim do Brasileirão.

Como as três equipes brasileiras que ainda restam na Libertadores, Palmeiras, São Paulo e Flamengo, já estão eliminadas da Copa do Brasil, se uma delas se sagrar campeã da Libertadores, não haverá conflito de datas com o Mundial de Clubes do final do ano.

Confira a nota oficial do São Paulo sobre o tema:

O São Paulo Futebol Clube analisa de forma positiva a mudança de datas no Campeonato Brasileiro apresentadas pela CBF.

Como um dos três Clubes do país que seguem na CONMEBOL Libertadores, o São Paulo FC vê benefícios com o adiantamento do término do campeonato nacional para o dia 7 de dezembro.

Afinal, o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto que as demais equipes poderão já iniciar mais cedo o período de férias e preparação para a temporada seguinte.