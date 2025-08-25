São Paulo quita dívida com Cerro Porteño e reverte transfer ban da Fifa

O São Paulo conseguiu resolver o impasse que gerou um transfer ban da Fifa nesta segunda-feira (25). O clube paraguaio Cerro Porteño havia incluído o Tricolor na lista de clubes proibidos de registrar novos jogadores devido ao não pagamento de uma das parcelas pela compra de Damián Bobadilla.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, a diretoria do São Paulo pagou US$ 300 mil (cerca de R$ 1.622.715 na cotação atual) referentes à parcela pendente, e a expectativa é de que o transfer ban seja oficialmente revertido nas próximas horas.

Bobadilla, atual titular da equipe comandada por Hernán Crespo, foi anunciado em dezembro de 2023, quando o São Paulo adquiriu 60% dos direitos econômicos por 2 milhões de dólares (R$ 9,7 milhões à época) parcelados nos dois anos seguintes. Mais de R$ 5 milhões já foram transferidos para o clube paraguaio desde então.

O transfer ban chegou a preocupar a diretoria, principalmente por impedir o registro de reforços, como o lateral direito Maílton, emprestado pela Chapecoense, ou a eventual contratação de um centroavante para suprir a lesão de André Silva, que deve perder o restante da temporada após o problema no joelho.

Com a quitação do débito, o São Paulo retoma a liberdade de registrar atletas normalmente.

Agora, o Tricolor terá uma semana livre pela frente para descansar seus jogadores, dar continuidade ao tratamento dos lesionados e trabalhar com mais tranquilidade antes de enfrentar o Cruzeiro, sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.