São Paulo paga parcela por Bobadilla após transfer ban e poderá registrar novo reforço

25/08/2025 19h20

O São Paulo sofreu transfer ban após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla. O clube ficou impossibilitado de realizar a inscrição de atletas. Ao final da tarde desta segunda-feira, porém, foi confirmado ao Estadão o pagamento do valor devido.

Isso vai possibilitar que o lateral-direito Mailton seja registrado pelo São Paulo. Há, porém, outro problema. O Metalist, que detém os direitos do jogador emprestado à Chapeconese, também sofre com um transfer ban. Após a rescisão com a equipe catarinense, os ucranianos precisam registrar o lateral para, somente então, cedê-lo ao São Paulo.

Mailton chegará ao Morumbi sem custos, graças ao perdão dos são-paulinos a uma dívida do Metalist, no negócio de compra de Paulinho Bóia, em 2021. O atleta é um dos melhores laterais-direito entre os times da Série B.

No time de Gilmar Dal Pozzo, ele atua em formação semelhante à utilizada por Crespo no São Paulo, como ala pela direita. O jogador soma seis gols e seis assistências na segunda divisão pela Chapecoense e chega para fazer sombra a Cédric.

Já Bobadilla foi contratado pelo São Paulo em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões. Aos 24 anos, ele tem 71 jogos pelo São Paulo, com cinco gols marcados e duas assistências. O meia da seleção paraguaia recuperou a confiança com a chegada do técnico Hernán Crespo e vem ganhando sequência no time titular.

A diretoria também pode precisar ir ao mercado já que André Silva ficará fora de ação. O atacante, que substitui o já lesionado Calleri, que só volta em 2026, teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior.

Antes de encaminhar a contratação de Mailton, o São Paulo fechou com o zagueiro Rafael Tolói. O defensor ítalo-brasileiro, porém, já foi registrado no BID da CBF e está liberado para reestrear com a camisa tricolor.

