São Paulo: André Silva tem lesões no joelho, e Marcos Antônio lesiona coxa

O São Paulo divulgou o boletim médico sobre as lesões de André Silva e Marcos Antônio; o centroavante é quem mais preocupa.

O que aconteceu

André Silva teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador vai passar por consulta com o especialista em joelho dr. Moisés Cohen para definir a conduta de tratamento.

Neste momento, não há definição se o centroavante vai precisar passar por cirurgia ou não. Se for necessária a intervenção cirúrgica, André Silva só voltaria na próxima temporada.

Já o caso de Marcos Antônio é menos grave. O volante foi diagnosticado com uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda.

O São Paulo conta com o jogador para o duelo de quartas de final da Libertadores contra a LDU, no dia 18 de setembro. Marcos Antônio já iniciou tratamento nos Reffis Plus.