Topo

Esporte

Santos: Vojvoda inicia seu maior desafio com muitas dúvidas e pouca gordura

Bruno Madrid
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 05h30

Juan Pablo Vojvoda inicia hoje sua trajetória no Santos. O trabalho, considerado pelo treinador argentino como o "maior desafio" de sua carreira, começa recheado por dúvidas e com pouca gordura para queimar diante da situação do Peixe na tabela do Brasileirão.

As dúvidas de Vojvoda

A zaga é uma dor de cabeça na Vila Belmiro. Desde o reinício do calendário nacional após o Mundial de Clubes, o Santos tomou 17 gols em oito partidas — em apenas um jogo, contra o Flamengo, a defesa não foi vazada.

Zaid Romero, zagueiro que atua no futebol belga, negocia com o Santos - Reprodução/Instagram zaid.romero24 - Reprodução/Instagram zaid.romero24
Zaid Romero, zagueiro que atua no futebol belga, negocia com o Santos
Imagem: Reprodução/Instagram zaid.romero24

A diretoria, aliás, se mexe para reformular o setor. O experiente Gil negocia sua rescisão, enquanto Zaid Romero, argentino de 25 anos, está em negociações com o Peixe. Ele defende as cores do Club Brugge, da Bélgica, e acumula passagens por LDU e Estudiantes.

Relacionadas

'É com o DM': Matheus Bachi se esquiva sobre possível lesão de Neymar

Flamengo se revolta com ajuste no calendário do Brasileiro; CBF vê vantagem

Do meio para frente, a situação é mais enigmática porque envolve dois jogadores do atual elenco: Neymar e Guilherme. Eles são os artilheiros da equipe no ano — Tiquinho, com seis gols, fecha o top 3.

Neymar não atuou contra o Bahia porque estava suspenso, mas há dúvidas sobre uma possível nova lesão na coxa. Matheus Bachi, auxiliar que comandou a equipe na derrota dentro da Fonte Nova, não se alongou sobre o tema, mas deu pistas: "A questão do Neymar é com o departamento médico. Não é comigo", disse.

Já a situação de Guilherme extrapola questões disciplinares e físicas, mas tem a ver com a rejeição da torcida. O atacante foi um dos principais alvos de protesto feito por organizadas na semana passada e não viajou com a delegação para Salvador.

O Santos aposta no histórico de Vojvoda para recuperar o atacante: os dois trabalharam juntos em 2023, no Fortaleza, e o jogador era titular absoluto do time que alcançou a final da Sul-Americana — perdendo o título nos pênaltis para a LDU.

É o maior desafio [da minha carreira], é algo muito importante para mim. É um desafio treinar no futebol brasileiro, e dentro deste futebol está o Santos, um time mundialmente reconhecido. [...] A ideia era descansar um mês, mas nesse período surgiu a proposta do Santos. Passamos dois ou três dias conversando e eu analisei a situação.
Vojvoda, ao desembarcar em São Paulo

O treinador tem muito trabalho em um Santos com pouca gordura para queimar: o Peixe está a dois pontos do Z4 e pode acabar a atual rodada do Brasileirão no 16º lugar, o último fora da degola. O próximo jogo é contra o Fluminense, no domingo, às 16h (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Rivalidade eterna! Jon Jones rebate Daniel Cormier e defende seu legado no MMA

Crespo justifica ausência de Lucas e pede paciência com o atacante do São Paulo

Palmeiras busca melhorar retrospecto negativo contra Lucas Lima em jogo com Sport

Dorival comenta eleição presidencial do Corinthians e pede "paz"

Santos espera Vojvoda para definir futuro de Guilherme

Na véspera do aniversário, Palmeiras recebe o Sport para voltar à vice-liderança do Brasileirão

Você aprova a chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras? Vote!

Sport vira lanterna indigesto e desafia Abel Ferreira a manter tabu

Convocação da seleção brasileira hoje (25): horário e onde assistir ao vivo

'A bomba cai e deitamos no chão': ouro no Rio, ucranianas relatam drama

Flamengo x Vitória: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão