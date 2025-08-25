Santos: Vojvoda inicia seu maior desafio com muitas dúvidas e pouca gordura

Juan Pablo Vojvoda inicia hoje sua trajetória no Santos. O trabalho, considerado pelo treinador argentino como o "maior desafio" de sua carreira, começa recheado por dúvidas e com pouca gordura para queimar diante da situação do Peixe na tabela do Brasileirão.

As dúvidas de Vojvoda

A zaga é uma dor de cabeça na Vila Belmiro. Desde o reinício do calendário nacional após o Mundial de Clubes, o Santos tomou 17 gols em oito partidas — em apenas um jogo, contra o Flamengo, a defesa não foi vazada.

Zaid Romero, zagueiro que atua no futebol belga, negocia com o Santos Imagem: Reprodução/Instagram zaid.romero24

A diretoria, aliás, se mexe para reformular o setor. O experiente Gil negocia sua rescisão, enquanto Zaid Romero, argentino de 25 anos, está em negociações com o Peixe. Ele defende as cores do Club Brugge, da Bélgica, e acumula passagens por LDU e Estudiantes.

Do meio para frente, a situação é mais enigmática porque envolve dois jogadores do atual elenco: Neymar e Guilherme. Eles são os artilheiros da equipe no ano — Tiquinho, com seis gols, fecha o top 3.

Neymar não atuou contra o Bahia porque estava suspenso, mas há dúvidas sobre uma possível nova lesão na coxa. Matheus Bachi, auxiliar que comandou a equipe na derrota dentro da Fonte Nova, não se alongou sobre o tema, mas deu pistas: "A questão do Neymar é com o departamento médico. Não é comigo", disse.

Já a situação de Guilherme extrapola questões disciplinares e físicas, mas tem a ver com a rejeição da torcida. O atacante foi um dos principais alvos de protesto feito por organizadas na semana passada e não viajou com a delegação para Salvador.

O Santos aposta no histórico de Vojvoda para recuperar o atacante: os dois trabalharam juntos em 2023, no Fortaleza, e o jogador era titular absoluto do time que alcançou a final da Sul-Americana — perdendo o título nos pênaltis para a LDU.

É o maior desafio [da minha carreira], é algo muito importante para mim. É um desafio treinar no futebol brasileiro, e dentro deste futebol está o Santos, um time mundialmente reconhecido. [...] A ideia era descansar um mês, mas nesse período surgiu a proposta do Santos. Passamos dois ou três dias conversando e eu analisei a situação.

Vojvoda, ao desembarcar em São Paulo

O treinador tem muito trabalho em um Santos com pouca gordura para queimar: o Peixe está a dois pontos do Z4 e pode acabar a atual rodada do Brasileirão no 16º lugar, o último fora da degola. O próximo jogo é contra o Fluminense, no domingo, às 16h (de Brasília).