Santos tem dia livre e se reapresenta na terça-feira para Vojvoda iniciar trabalho

25/08/2025 14h20

Após a derrota por 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, o elenco do Santos tem a segunda-feira livre para descanso. A folga já estava prevista na programação semanal do Peixe, independente de qual fosse o resultado da partida do último domingo.

Os jogadores do Santos, portanto, terão o dia de folga para digerir o mau resultado, recolocar a cabeça no lugar e recuperar as energias depois da viagem de volta à Baixada Santista.

A reapresentação do Santos está marcada para esta terça-feira, no CT Rei Pelé. Este será o primeiro treino de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe. O treinador foi anunciado na última sexta-feira e assinou contrato até o final de 2026.

O grupo santista, sob o comando de Vojvoda, iniciará a preparação nesta terça-feira para o confronto diante do Fluminense, pela 22ªª rodada do Campeonato Brasileiro - partida esta que marcará a estreia do novo técnico à beira do gramado.

Como não disputa a Copa do Brasil, o Santos terá a semana livre para se preparar para o embate. Assim, Vojvoda terá a semana livre para conhecer melhor o elenco e começar a implementar suas ideias no elenco.

O Santos recebe o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Santos voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano ocupa a 15ª colocação na tabela, com 21 pontos - tem apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time no Z4.

