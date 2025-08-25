Santos pode vender promessa para futebol ucraniano; veja detalhes

O Santos pode vender uma de suas promessas para o futebol ucraniano. A diretoria santista recebeu e avalia uma proposta do Shakhtar Donetsk pelo atacante Luca Meirelles, revelado nas categorias de base do Peixe.

A oferta do clube ucraniano pelo jovem de 18 anos gira em torno dos 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,5 milhões na cotação atual).

A informação sobre a proposta do time ucraniano pelo atacante foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Santos vive situação financeira complicada e ainda analisa o mercado em busca de nomes para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. Uma eventual venda do atacante poderia ser útil neste sentido. A proposta, porém, ainda está sendo debatida pela diretoria.

Luca Meirelles é um dos garotos da base que integram o profissional do Santos quando necessário, mas costuma treinar junto ao elenco de cima. O atacante está no processo de transição e se divide entre os compromissos da equipe principal e da base do Peixe.

O jovem estreou pelo profissional do Santos no ano passado, quando entrou nos minutos finis da derrota por 2 a 0 para o CRB, na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante do Peixe, à ocasião, ainda era Fábio Carille.

Ao todo, o atacante soma 19 partidas com a equipe profissional. Ele ainda não balançou as redes, mas deu uma assistência nesta temporada. Na base, foi um dos principais destaques no sub-17.

Luca Meirelles tem contrato com o Santos até 2029. O Menino da Vila renovou seu vínculo com o clube no final do ano passado, antes mesmo de estrear pelo time profissional.