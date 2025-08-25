Santos ou Vasco não escapa do rebaixamento, diz Casagrande

Após as derrotas de Vasco e Santos na 21ª rodada do Brasileirão, Walter Casagrande Jr. afirmou, em participação no Fim de Papo que um dos dois times deve terminar rebaixado.

A situação na tabela é um pouco melhor para os paulistas, que somam 21 pontos em 20 jogos, dois a mais que o próprio Vasco, que também fez 20 partidas. O Vitória, que abre a zona de rebaixamento, tem os mesmos 19 pontos.

O time do Vasco é limitado, como é o Corinthians. O 6 a 0 contra o Santos foi um acaso. O Santos também é limitadíssimo. E tem a questão do Neymar. Não tem condições no futebol atual de ter um jogador que põe a mão na cintura quando o time está sem a bola. Não existe isso.

Esse time do Vasco e o time do Santos, para mim, um deles vai cair. Eu confio muito mais no Vitória para fugir do rebaixamento do que no Santos e no Vasco.

Walter Casagrande Jr.

