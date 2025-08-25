Santos espera Vojvoda para definir futuro de Guilherme

A situação de Guilherme está em aberto no Santos. O atacante pediu para não ser relacionado para partida contra o Bahia, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ele está abalado após ouvir durar críticas de torcedores na invasão ao CT Rei Pelé, na última terça-feira.

Recém-anunciado, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá a missão de conversar com o atleta e definir qual deve ser a postura da diretoria, se negocia ou o mantém no elenco.

Após a derrota de 2 a 0 para o Bahia, o interino Matheus Bachi falou sobre Guilherme e destacou a necessidade de dar carinho.

"É uma questão da diretoria, agora do Vojvoda também, que vai poder falar com ele. Quanto mais a gente puder ajudar os atletas neste momento, mais rápido vamos sair dessa situação. Todos ficamos frustrados neste momento, todos queriam estar em um contexto melhor. Se ele tiver o carinho e apoio para que a gente possa ir mais longe junto, é melhor para o atleta e clube", disse.

Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada, com 13 gols. Ele entrou em campo 30 vezes, sendo 29 como titular, e ainda contribuiu com quatro assistências.

O atacante, aliás, já trabalhou com Vojvoda, no Fortaleza. Foram 52 partidas juntos, com 10 gols e seis assistências do atleta.

O Santos volta a campo no próximo domingo, quando encara o Fluminense, pela 22ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Leão, porém, ainda joga na rodada, contra o Flamengo, fora.