Santos e Tigre discordam e negociação por volante argentino não avança

A negociação entre Santos e Tigre pelo meio-campista argentino Santiago González esfriou.

As versões das partes envolvidas são distintas:

o Santos afirma que a última proposta foi feita ainda durante a negociação com Jorge Sampaoli e que agora aguarda a avaliação do novo técnico Juan Pablo Vojvoda;

o Tigre diz que recusou uma oferta recente do Peixe;

os representantes do atleta alegam que o Tigre aceitou as condições e que só resta o "sim" do Santos.

A Coluna Mercado da Bola apurou que a proposta do Santos foi de 4 milhões de dólares (R$ 21,6 mi) parcelados. O jogador tem muita vontade de atuar no Peixe e aguarda ansioso por um desfecho positivo.

Santiago González havia sido aprovado por Sampaoli antes do técnico pedir novos nomes e travar um retorno ao Santos. Vojvoda não descartou González, mas ele não é sua prioridade.

O Santos procura zagueiro, volante e centroavante. Dentre os nomes na mira estão o paraguaio Alexis Duarte (Spartak) e Victor Hugo (Flamengo). Essas opções estavam na lista de Sampaoli. Vojvoda sugeriu alternativas. A janela de transferências se encerrará no dia 2 de setembro.