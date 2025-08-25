Samuel Lino brilha, Flamengo massacra o Vitória e mantem vantagem na ponta
Nesta segunda-feira, o Flamengo mostrou força e atropelou o Vitória por 8 a 0, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque da noite foi Samuel Lino, que marcou seus primeiros gols com a camisa rubro-negra e ainda deu três assistências. Com o resultado, os cariocas chegaram aos 46 pontos e seguem na liderança da competição. Já os baianos, com 19, perderam a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento.
Os donos da casa encaminharam o triunfo logo no primeiro tempo, com gols de Samuel Lino e Pedro, além de Arrascaeta antes do intervalo. Na etapa final, Pedro voltou a marcar duas vezes, enquanto Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram a goleada histórica no Maracanã.
O Flamengo retorna aos gramados no próximo domingo, quando recebe o Grêmio, novamente no Maracanã. No mesmo dia, o Vitória recebe o Atlético-MG no Barradão. Ambos os duelos serão válidos pela 22ª rodada.
O jogo
O Flamengo começou se impondo e abriu o placar com um minuto. Samuel Lino foi lançado na área e finalizou para a rede. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro.
Os rubro-negros não se acomodaram e chegaram ao segundo gol aos três minutos. Pedro recebeu passe, entrou na área e tocou de cavadinha, na saída de Lucas Arcanjo.
Os cariocas continuaram com a pressão e quase marcaram o terceiro aos cinco minutos. Arrascaeta recebeu passe na área e chutou para o gol. A bola desviou na zaga e foi pela linha de fundo.
Aos poucos, o Vitória conseguiu sair da pressão e começou a avançar. No entanto, os baianos não incomodavam o goleiro Rossi. Já o Flamengo quase ampliou aos 31 minutos. Samuel Lino foi lançado, entrou na área e encobriu Lucas Arcanjo. Sö que Lucas Halter apareceu em cima da linha para impedir o gol.
Os donos da casa se mantiveram no ataque e chegaram ao terceiro aos 33 minutos. Arrascaeta recebeu passe na área e finalizou para a rede.
O Vitória só conseguiu criar sua primeira boa chance aos 37 minutos. Ronald foi lançado na área e chutou em cima de Rossi. Já os cariocas continuaram com a posse de bola nos minutos finais, mas manteve a boa vantagem e esperou o intervalo.
No segundo tempo, os visitantes até esboçaram uma pressão, mas viram o Flamengo fazer o quarto com um minuto. Pedro recebeu passe na área e tocou no canto.
O revés foi sentido pelo Vitória, que viu os donos da casa marcarem o quinto aos quatro minutos. Samuel Lino aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. Lucas Arcanjo ainda tentou a defesa, mas viu a bola bater na trave e ir para o gol.
O domínio dos cariocas seguiu e o sexto gol aconteceu aos oito minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Luiz Araújo, que mandou para a rede.
O massacre do Flamengo seguiu no Maracanã e o sétimo gol veio aos 13 minutos. Pedro recebeu passe na área, deu um elástico no marcador e tocou na saída de Lucas Arcanjo.
Com o tempo, os cariocas diminuíram o ritmo, mas mantiveram a posse de bola. O Vitória recuou e priorizou não levar mais gols. Só que os baianos quase sofreram o oitavo aos 30 minutos. Primeiro, Luiz Araújo acertou o travessão. Já no rebote, Pedro parou em Lucas Arcanjo.
Já aos 33 minutos, após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti para o Flamengo em lance de mão de Ramon na área. Bruno Henrique cobrou com categoria para marcar o oitavo.
Nos minutos finais, os cariocas continuaram no ataque, mas viu o Vitória impedir novos gols. Assim, o Flamengo saiu de campo com a maior goleada do Campeonato Brasileiro.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 8 x 0 VITÓRIA
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: Segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Horário: 21 horas (de Brasília)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
GOLS
FLAMENGO: Samuel Lino, a 1min do primeiro tempo e 4min do segundo tempo; Pedro, aos 3min do primeiro tempo e 1 e 13min do segundo tempo; Arrascaeta, aos 33min do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 8min do segundo tempo; Bruno Henrique, aos 35min do segundo tempo
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Jorginho, Saúl (De la Cruz) e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Pedro e Samuel Lino (Bruno Henrique)
Técnico: Filipe Luís
VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ronald (Willian Oliveira), Pepê e Cantalapiedra (Edu); Erick (Osvaldo), Wendell (Ricardo Roller) e Renato Kayzer
Técnico: Fábio Carille