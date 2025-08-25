Rivalidade eterna! Jon Jones rebate Daniel Cormier e defende seu legado no MMA

A rivalidade entre Jon Jones e Daniel Cormier segue acesa - mesmo após ambos encerrarem suas trajetórias no octógono. Na última quinta-feira (21), 'Bones' usou o X (antigo Twitter) para rebater declarações de seu ex-adversário feitas durante entrevista ao programa 'Club Shay Shay', comandado por Shannon Sharpe.

Na conversa, Cormier afirmou que não considera Jones o maior lutador de todos os tempos por conta de seus históricos de doping. O ex-duplo campeão do UFC citou o exame positivo para Turinabol, realizado em julho de 2017, às vésperas do UFC 214, como fator determinante para sua posição. Além disso, também deixou o rival de fora de seu "Monte Rushmore" do MMA - expressão usada para indicar os quatro maiores nomes da história do esporte.

A reação de Jones veio com um tom de ironia e clara insatisfação. O veterano demonstrou incômodo com a maneira como é retratado por Cormier - com quem protagonizou anos de animosidade dentro da organização.

"Quando 'DC' conta a história dele, de alguma forma eu sou sempre o coadjuvante. Obrigado, Shannon Sharpe, pelo convite, mesmo que eu só tenha estado lá em espírito", publicou.

Em outra postagem, o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e pesado do UFC defendeu sua trajetória, classificando como injustas as tentativas de atribuir seus feitos a substâncias proibidas. Para Jones, seu sucesso é fruto de talento, dedicação e anos de sacrifício.

"Campeão estadual no ensino médio, campeão nacional JUCO, campeão mais jovem da história do UFC, maior da história do MMA. Uma vida inteira de derrotas, vitórias e sacrifícios - e esse cara quer reduzir tudo a esteroides. Honestamente, é insultante. Mas eu não consigo deixar de rir, sabendo que foram habilidades dadas por Deus que o fizeram se sentir tão inferior", escreveu.

Histórico intenso

Jones e Cormier protagonizaram uma das rivalidades mais marcantes da história do UFC, com dois duelos oficiais. No primeiro, em 2015, Jones saiu vitorioso por decisão unânime. Dois anos depois, voltou a derrotar Cormier com um nocaute no terceiro round - resultado posteriormente anulado após um teste positivo para Turinabol. Com isso, Cormier foi reconduzido ao posto de campeão da categoria.

Apesar de ter anunciado sua aposentadoria em junho, Jon Jones já retornou ao programa de testagem antidoping do UFC e mantém viva a possibilidade de voltar ao cage. No entanto, o presidente da organização, Dana White, tem minimizado as chances de um novo combate, especialmente no evento comemorativo planejado para julho de 2026, na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.

When DC tells his story, somehow I'm always the co-star. ? Thanks @ShannonSharpe84 for the invite, even if I was only there in spirit. #Airbnb

- Jonny Meat (@JonnyBones) August 21, 2025

High school state champ, JUCO national champ, youngest UFC champion, greatest in MMA history. A lifetime of loss, victories and sacrifice and this guy wants to write it all off as steroids. Honestly, it's insulting. But I can't help but laugh, knowing it was God given abilities...

- Jonny Meat (@JonnyBones) August 21, 2025



