Rival no UFC Rio, Fiziev minimiza nocaute sofrido por Do Bronx: "Ainda é perigoso"

Assim que anunciou que faria a luta principal do UFC Rio, Charles Oliveira dividiu opiniões. Enquanto uma parcela de seus fãs celebrou a presença do ex-campeão no card do Brasil, a outra questionou uma eventual volta à ativa precoce demais - pouco mais de três meses após ter sido brutalmente nocauteado por Ilia Topuria. Adversário de 'Do Bronx' para a ocasião, no dia 11 de outubro, Rafael Fiziev trata de minimizar o recente revés sofrido pelo atleta da 'Chute Boxe Diego Lima'.

Em entrevista ao canal 'Home of Fight', o atleta do Azerbaijão evitou tratar o retorno de Do Bronx como precipitado ao citar a eficácia e evolução da medicina dentro do esporte de alto rendimento. Desta forma, apesar de estar prestes a encarar um rival que vem de derrota via nocaute, Fiziev não pretende 'baixar a guarda' em momento algum, classificando o ex-campeão como perigoso dentro do octógono.

"Acho que é ok (para ele lutar em outubro), ele tem muita experiência. A medicina do mundo está em um nível alto agora. Ele coloca um colírio, uns soros e com certeza ele se recuperou e já está se preparando. Ainda é uma luta perigosa, ele continua perigoso. Esse nocaute (contra o Topuria) não muda nada para a minha luta contra ele", destacou 'Ataman', como o striker é conhecido.

'Persona non grata' no Brasil

Muito por conta da presença confirmada de Do Bronx, ídolo nacional, os ingressos para o UFC Rio rapidamente se esgotaram. A expectativa para assistir o ex-campeão 'in loco' após muitos anos é imensa. Sendo assim, é fácil assumir que o clima na 'Farmasi Arena' será bastante hostil para Fiziev, oponente de Charles no dia 11 de outubro. Mas a atmosfera desfavorável aparentemente não amedronta o atleta do Azerbaijão, que recentemente admitiu que prefere este tipo de cenário e abraçou o papel de 'vilão' no Rio de Janeiro.

