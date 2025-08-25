Resultado da eleição no Corinthians hoje: que horas termina a apuração?

Topo

Parque São Jorge será o local da eleição indireta do Corinthians
25/08/2025 16h15

Os conselheiros do Corinthians decidem hoje quem será o presidente do clube até o fim de 2026, numa eleição indireta após o impeachment de Augusto Melo. Não há um horário definido previamente, mas a expectativa é que o resultado seja anunciado a partir das 21h.

O que aconteceu

Três nomes estão na disputa do mandato-tampão: André Castro, Antonio Roque Citadini e Osmar Stabile.

A nova eleição não segue o rito tradicional com participação de todos os associados adimplentes. Desta vez, apenas os atuais membros do Conselho Deliberativo, eleitos para mandato trienal em 2023, e vitalícios podem participar, que resulta em um colégio eleitoral de cerca de 300 membros. Para se candidatar, é preciso ser vitalício ou estar no segundo mandato no Conselho.

Vice-presidente do Conselho também será escolhido. Três nomes disputam o cargo: Leonardo Fogaça Pantaleão, Peterson Ruan Aitello Do Couto Ramos e Rodrigo Vicente Bittar.

A primeira chamada de votação está prevista para as 18h, com a presença de pelo menos metade mais um dos conselheiros. A segunda chamada ocorre às 19h, com qualquer número de votantes.

Haverá uma breve apresentação dos três candidatos e depois a votação. O vencedor deve ser conhecido a partir das 21h.

  • Data e horário: 25 de agosto, a partir das 18h (primeira chamada)
  • Local: Salão Nobre do Parque São Jorge, em São Paulo (SP)

