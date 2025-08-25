Topo

Atacante do Vitória sobre 8 a 0: 'Humilhante, mas passei por coisas piores'

Jogadores do Vitória se lamentam durante goleada sofrida para o Flamengo no Brasileirão - Thiago Ribeiro/AGIF
Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 23h02

O Vitória viveu um pesadelo no Maracanã. A equipe baiana foi goleada por 8 a 0 pelo rival carioca, e o atacante Renato Kayzer relatou o sentimento após a derrota acachapante sofrida na 21ª rodada do Brasileirão.

A gente já começou mal o jogo, tomando dois gols rápido e depois você tem que abrir as linhas para sair e tentar empatar. Eles acabaram sendo melhores. Tem que ser humilde, aceitar, voltar para casa e erguer a cabeça. Há muitos jogos pela frente ainda. É humilhante você tomar 8 a 0, mas eu já passei por coisas piores na minha vida. E não é hoje que vai acabar a minha carreira. Renato Kayzer, ao SporTV

A goleada se tornou a maior da história do Brasileirão por pontos corridos. Antes, Goiás 7 x 0 Juventude, Bahia 0 x 7 Cruzeiro e São Paulo 7 x 0 Paysandu ocupavam o posto.

O resultado mantém o Vitória na zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe baiana soma 19 pontos e aparece na 17ª colocação, a primeira dentro do Z4. Por outro lado, o Flamengo foi aos 46 e se mantém líder.

