Renato Kayzer lamenta goleada do Vitória diante do Flamengo: "Humilhante"

O Vitória sofreu uma dura goleada para o Flamengo por 8 a 0, nesta segunda-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Após a partida, o atacante Renato Kayzer lamentou a derrota, mas afirmou que o elenco precisa seguir em frente.

"A gente já começou mal o jogo. Começamos tomando dois gols rápidos. E depois você tem que abrir as linhas para sair, para tentar empatar. E eles acabaram sendo melhor. Tem que ser humilde, aceitar, voltar para casa, erguer a cabeça. Tem muitos jogos pela frente ainda", disse Kayser, em entrevista ao SporTV.

"É humilhante, né? Você tomar 8 a 0. Mas eu já passei por coisas piores na minha vida. E não é hoje que vai encerrar a minha carreira. Tem um monte de jogos pela frente para a gente mudar nossa situação. E aceitar com humildade, trabalhar e levantar a cabeça e fazer o nosso melhor dentro de casa", concluiu.

Com o resultado, o Vitória desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª posição, com 19 pontos.

O Leão da Barra retorna aos gramados no próximo domingo, quando enfrenta o Atlético-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Barradão.