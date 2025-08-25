Red Bull tem interesse em contratar espanhol Alex Palou, tetracampeão da Indy, diz site

Acostumada com as constantes trocas de piloto, a Red Bull já pensa numa nova opção para formar dupla com Max Verstappen a partir da temporada 2026 da Fórmula 1. De acordo com o site IndyStar, o time austríaco estaria interessado em contratar o espanhol Alex Palou, dono de quatro títulos na Indy.

O piloto catalão, de 28 anos, levantou os troféus das temporadas 2021, 2023, 2024 e 2025, este com antecedência - o campeonato ainda não foi finalizado. Nesta temporada, além do título assegurado, o piloto da equipe Chip Ganassi foi o vencedor da tradicional 500 Milhas de Indianápolis.

Apesar dos rumores, Palou foi questionado sobre o interesse da Red Bull e disse não estar ciente de eventuais conversas e negociações com o time da F-1. Ele concedeu entrevista ao fim da etapa de Milwaukee Mile, da Indy, no domingo.

O interesse da Red Bull em Palou seria para ocupar a vaga do japonês Yuki Tsunoda, que assumiu a segunda vaga da equipe neste ano, no lugar do neozelandês Liam Lawson. Verstappen já confirmou que seguirá no time austríaco para a próxima temporada, apesar das demonstrações recorrentes de insatisfação com o carro da equipe.