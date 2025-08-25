Topo

Esporte

Red Bull tem interesse em contratar espanhol Alex Palou, tetracampeão da Indy, diz site

São Paulo

25/08/2025 09h56

Acostumada com as constantes trocas de piloto, a Red Bull já pensa numa nova opção para formar dupla com Max Verstappen a partir da temporada 2026 da Fórmula 1. De acordo com o site IndyStar, o time austríaco estaria interessado em contratar o espanhol Alex Palou, dono de quatro títulos na Indy.

O piloto catalão, de 28 anos, levantou os troféus das temporadas 2021, 2023, 2024 e 2025, este com antecedência - o campeonato ainda não foi finalizado. Nesta temporada, além do título assegurado, o piloto da equipe Chip Ganassi foi o vencedor da tradicional 500 Milhas de Indianápolis.

Apesar dos rumores, Palou foi questionado sobre o interesse da Red Bull e disse não estar ciente de eventuais conversas e negociações com o time da F-1. Ele concedeu entrevista ao fim da etapa de Milwaukee Mile, da Indy, no domingo.

O interesse da Red Bull em Palou seria para ocupar a vaga do japonês Yuki Tsunoda, que assumiu a segunda vaga da equipe neste ano, no lugar do neozelandês Liam Lawson. Verstappen já confirmou que seguirá no time austríaco para a próxima temporada, apesar das demonstrações recorrentes de insatisfação com o carro da equipe.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no US Open? Como assistir ao vivo

Teste de fogo! Patrício Pitbull enfrenta ex-bicampeão do Oktagon MMA no UFC Paris

Red Bull tem interesse em contratar espanhol Alex Palou, tetracampeão da Indy, diz site

Palmeiras lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do jogo em que foi Brasil

Medvedev é eliminado do Aberto dos EUA em jogo caótico contra francês Bonzi

Ancelotti convoca Seleção nesta segunda-feira com possíveis novidades e ausências

Palmeiras lança camisa em homenagem ao dia em que representou a seleção; veja

Jornal espanhol diz que Vini Jr. 'recuperou fúria' após gol e assistência pelo Real

Fotógrafo invade quadra no match point, revolta Medvedev e 'incendeia' jogo no US Open

Cuca explica rodízio no Atlético-MG e destaca foco em copas: "São riscos"

Veja números de Andreas Pereira, possível reforço do Palmeiras