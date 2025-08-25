Recuperado de lesão, Murilo projeta jogo do Palmeiras contra o Sport

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira, contra o Sport, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo, zagueiro do Verdão, projetou o embate.

A equipe alviverde chega confiante após conquistar a classificação para as quartas de final da Libertadores na última quinta-feira. No Brasileirão, o time busca recuperar a vice-liderança, tomada pelo Cruzeiro no sábado.

Ajustes finais para o duelo de amanhã! ? Leia os detalhes do nosso #DiaDeTreino ? https://t.co/tOStTPTZIf pic.twitter.com/dJiTznwTHn ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 24, 2025

"A gente conseguiu o objetivo de nos classificarmos na Libertadores e agora é focar no Brasileiro. Estamos bem na competição, em segundo no momento, e vamos em busca dos nossos objetivos. O Sport é um time que incomoda bastante, que visualiza muito o contra-ataque, então temos de tomar muito cuidado com isso. Estamos ligados e preparados para desenvolver um grande futebol e um grande resultado", disse Murilo.

O zagueiro de 28 anos se recuperou recentemente de lesão na coxa esquerda e foi titular nos últimos dois jogos do Palmeiras. Ele celebrou o rápido retorno.

"Foi uma volta muito rápida pela lesão que eu tive. Eu me recuperei muito bem com a ajuda dos profissionais e da estrutura do clube. Foi uma lesão complicada, mas graças a Deus me fortaleci, inclusive mentalmente, e já pude voltar a jogar. Já estou ajudando novamente o grupo com vitórias, que é o mais importante, e agora é dar continuidade", afirmou Murilo.

O Palmeiras busca conquistar sua terceira vitória seguida na competição. O duelo contra o Sport está agendado para as 19h (de Brasília)