Topo

Esporte

Quem é Douglas Santos, lateral convocado por Ancelotti após quase 10 anos

Douglas Santos com a camisa do Zenit - Reprodução/Instagram/@douglassantos06
Douglas Santos com a camisa do Zenit Imagem: Reprodução/Instagram/@douglassantos06
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 18h41

O nome de Douglas Santos foi uma das novidades na lista de Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil diante de Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. Ele volta à seleção após quase 10 anos.

O que aconteceu

Lateral tem 31 anos e está no Zenit, da Rússia, desde 2019. Santos soma 224 jogos e tem contrato até 2027. São sete gols marcados e 34 assistências neste período.

História na seleção brasileira teve início ainda na base. Destaque do Náutico, o lateral, à época com 18 anos, chamou a atenção da comissão técnica do sub-20 e foi convocado em 2012.

No ano seguinte, o lateral recebeu o chamado de Luiz Felipe Scolari. Desta vez, porém, a chance foi com a camisa da seleção brasileira principal em amistoso com a Bolívia.

Chance apareceu novamente com Dunga, em 2016. O lateral somou os primeiros minutos pela seleção principal na vitória por 2 a 0 no amistoso contra o Panamá. No mesmo ano, ele disputou a Copa América Centenário, mas não saiu do banco na campanha.

Douglas conquistou medalha de ouro no Rio. Em 2016, o lateral foi um dos titulares na vitória sobre a Alemanha na decisão, no Maracanã. Ele fez seis jogos na campanha do inédito título.

A passagem do lateral pelo Brasil

O lateral ganhou projeção nacional com a camisa do Náutico. Pelo Timbu, ele surgiu em 2010 no sub-19 e, dois anos mais tarde, se consolidou nos profissionais. Pelo clube, ele conseguiu a 1ª convocação para seleção brasileira, em 2013.

O bom futebol o levou para primeira vez à Europa. O lateral foi negociado com o Granada e, na sequência com a Udinese, onde não teve uma sequência de jogos.

Douglas Santos comemora o gol do Galo - Ramon Bitencourt/Atlético-MG/Divulgação - Ramon Bitencourt/Atlético-MG/Divulgação
Douglas Santos comemora o gol do Galo
Imagem: Ramon Bitencourt/Atlético-MG/Divulgação

Volta ao Brasil foi em 2014 com a camisa do Atlético-MG. Ao todo, foram 99 jogos pelo Galo e os títulos da Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2015) na lista.

Antes de chegar ao Zenit, Douglas teve outra experiência na Europa. O lateral vestiu a camisa do Hamburgo até 2019, onde o paraibano fez 88 jogos, com três gols e nove passes que terminaram em gols.

Além de Douglas Santos, Ancelotti também chamou outros dois nomes para a posição. Alex Sandro, do Flamengo, e Caio Henrique, do Monaco.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Transmissão ao vivo de Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

São Paulo paga parcela por Bobadilla após transfer ban e poderá registrar novo reforço

Palmeiras promove ações contra violência à mulher no Allianz Parque antes de jogo contra o Sport

Inter de Milão faz cinco gols no Torino e estreia no Campeonato Italiano com goleada

Com dois de Thuram, Inter goleia o Torino na estreia pelo Italiano

Convocado por Ancelotti, Douglas Santos foi ouro na Rio-2016 e esteve em pré-lista da Rússia

Quem é Douglas Santos, lateral convocado por Ancelotti após quase 10 anos

"Foi um desacordo de interpretação", diz presidente do São Paulo sobre transfer ban

Após sofrer goleada, Fluminense inicia preparação para pegar o Bahia

Bia Ferreira celebra defesa de título inédita no Brasil e promete: "Vai ser mais um show"

Com gol nos acréscimos, Liverpool vence o Newcastle pelo Inglês