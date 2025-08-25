Quem é Douglas Santos, lateral convocado por Ancelotti após quase 10 anos

O nome de Douglas Santos foi uma das novidades na lista de Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil diante de Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. Ele volta à seleção após quase 10 anos.

O que aconteceu

Lateral tem 31 anos e está no Zenit, da Rússia, desde 2019. Santos soma 224 jogos e tem contrato até 2027. São sete gols marcados e 34 assistências neste período.

História na seleção brasileira teve início ainda na base. Destaque do Náutico, o lateral, à época com 18 anos, chamou a atenção da comissão técnica do sub-20 e foi convocado em 2012.

No ano seguinte, o lateral recebeu o chamado de Luiz Felipe Scolari. Desta vez, porém, a chance foi com a camisa da seleção brasileira principal em amistoso com a Bolívia.

Chance apareceu novamente com Dunga, em 2016. O lateral somou os primeiros minutos pela seleção principal na vitória por 2 a 0 no amistoso contra o Panamá. No mesmo ano, ele disputou a Copa América Centenário, mas não saiu do banco na campanha.

Douglas conquistou medalha de ouro no Rio. Em 2016, o lateral foi um dos titulares na vitória sobre a Alemanha na decisão, no Maracanã. Ele fez seis jogos na campanha do inédito título.

A passagem do lateral pelo Brasil

O lateral ganhou projeção nacional com a camisa do Náutico. Pelo Timbu, ele surgiu em 2010 no sub-19 e, dois anos mais tarde, se consolidou nos profissionais. Pelo clube, ele conseguiu a 1ª convocação para seleção brasileira, em 2013.

O bom futebol o levou para primeira vez à Europa. O lateral foi negociado com o Granada e, na sequência com a Udinese, onde não teve uma sequência de jogos.

Douglas Santos comemora o gol do Galo Imagem: Ramon Bitencourt/Atlético-MG/Divulgação

Volta ao Brasil foi em 2014 com a camisa do Atlético-MG. Ao todo, foram 99 jogos pelo Galo e os títulos da Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2015) na lista.

Antes de chegar ao Zenit, Douglas teve outra experiência na Europa. O lateral vestiu a camisa do Hamburgo até 2019, onde o paraibano fez 88 jogos, com três gols e nove passes que terminaram em gols.

Além de Douglas Santos, Ancelotti também chamou outros dois nomes para a posição. Alex Sandro, do Flamengo, e Caio Henrique, do Monaco.