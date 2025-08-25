Que horas vai ser a convocação da seleção brasileira? Veja onde assistir

O técnico Carlo Ancelotti anuncia hoje, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de convocados da seleção brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? A convocação terá transmissão ao vivo no De Primeira, do UOL Esporte (vídeo acima).

Na primeira lista sob seu comando, Ancelotti ainda conciliava o trabalho no Real Madrid e não participou de toda a etapa de observações. Agora, já integrado, o italiano assume totalmente a análise e a escolha dos jogadores.

A relação é válida para os jogos contra Chile e Bolívia. Além de marcar a estreia de Ancelotti no Maracanã, a convocação serve de preparação para o desafio da altitude boliviana, um dos ambientes mais duros das Eliminatórias.

O Brasil já garantiu vaga na Copa de 2026, e o treinador usará o período para fazer ajustes e consolidar a formação do grupo que disputará o torneio no próximo ano.

Convocação da Seleção - Eliminatórias 2026