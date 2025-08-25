Topo

Esporte

Que horas vai ser a convocação da seleção brasileira? Veja onde assistir

do UOL

25/08/2025 13h37

O técnico Carlo Ancelotti anuncia hoje, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de convocados da seleção brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? A convocação terá transmissão ao vivo no De Primeira, do UOL Esporte (vídeo acima).

Na primeira lista sob seu comando, Ancelotti ainda conciliava o trabalho no Real Madrid e não participou de toda a etapa de observações. Agora, já integrado, o italiano assume totalmente a análise e a escolha dos jogadores.

A relação é válida para os jogos contra Chile e Bolívia. Além de marcar a estreia de Ancelotti no Maracanã, a convocação serve de preparação para o desafio da altitude boliviana, um dos ambientes mais duros das Eliminatórias.

O Brasil já garantiu vaga na Copa de 2026, e o treinador usará o período para fazer ajustes e consolidar a formação do grupo que disputará o torneio no próximo ano.

Convocação da Seleção - Eliminatórias 2026

  • Data e hora: 25 de agosto, às 15h30 (de Brasília)
  • Local: Sede da CBF, Barra da Tijuca (Rio de Janeiro)
  • Transmissão: UOL Esporte e CBF TV (YouTube)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Vojvoda dá aval, e Santos tenta avançar por zagueiro paraguaio

Vasco anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Robert Renan até o fim de 2026

Com futuro indefinido, Zé Ivaldo completa um mês sem jogar pelo Santos: "Faz tempo"

Transmissão ao vivo da convocação da seleção brasileira: assista

Convocação da seleção brasileira hoje: veja lista atualizada de jogadores

Santos tem dia livre e se reapresenta na terça-feira para Vojvoda iniciar trabalho

Juca: Diniz foi autoritário e covarde com Rayan; é um caso perdido

Onde vai passar Palmeiras x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

São Paulo sofre 'transfer ban' da Fifa por atrasar parcelas da compra de Bobadilla

Barcelona segue planejamento e fica perto de voltar para o Camp Nou

Tony Ferguson acusa empresário de Khabib Nurmagomedov de evitar luta no UFC