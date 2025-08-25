Palmeiras compra dois por um com Andreas: '8 que pode ser 10', diz PVC

O Palmeiras se reforça para duas posições com a iminente contratação de Andreas Pereira, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, a avaliação no Verdão é que Andreas tanto supre a saída de Richard Ríos como amplia as opções de meia-armador no elenco à disposição de Abel Ferreira.

O Palmeiras resolve duas contratações num jogador só. O Andreas, na visão da comissão técnica, pode ser um camisa 8, prioritariamente, e pode ser camisa 10. Ele não é um 10, mas pode jogar como 10.

Ou seja, pela metade do preço de janeiro, o Palmeiras contrata dois jogadores em um só -- o Andreas vai ser o titular na função do camisa 8 e pode ser uma opção para a função de camisa 10.

Paulo Vinícius Coelho

No início do ano, o Fulham rejeitou uma proposta de 20 milhões de euros do Palmeiras por Andreas. Seis meses depois, o meia perdeu espaço e deve ser negociado pela metade do valor.

Andreas tem contrato no Fulham até junho de 2026. Ou seja, poderá assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro e sair sem custos em um ano, o que facilitou a negócio.

Segundo o colunista do UOL, a chegada de Andreas é uma questão de data. A janela de transferências se encerra na próxima terça-feira.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra