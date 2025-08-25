Prodígio! Aos 17 anos, Adriano Imperador lidera card do Future MMA em Goiânia

Uma das principais joias do MMA nacional já sabe os detalhes de seu próximo desafio. Apelidado de 'Imperador', Adriano Sousa ocupa posto de protagonismo na 15ª edição do Future MMA. Com apenas 17 anos de idade e invicto na modalidade, o brasileiro medirá forças contra Ederson Santiago na luta principal da noite. O evento, programado para o dia 20 de setembro, será realizado em Goiânia (GO).

Invicto com cinco vitórias na carreira, sendo quatro por finalização e uma por nocaute, Adriano Imperador fará um verdadeiro duelo de gerações no cage do Future MMA. Afinal de contas, Ederson, seu adversário, aos 33 anos, possui quase o dobro de sua idade e mais do dobro de sua experiência como lutador profissional.

Votação popular

Mantendo a tradição de colocar o público no centro das decisões, o Future MMA reabre a votação popular para definir três lutas oficiais desta edição. Os fãs poderão escolher os confrontos nas categorias 61 kg, 66 kg e 70 kg, e as três mais votadas integrarão o card final do show. O Future MMA 15 contará com transmissão ao vivo do site oficial da organização.

Celeiro de grandes talentos

Além de proporcionar um formato inovador, em que o público define os duelos, o Future MMA atua também como uma liga de desenvolvimento. Sendo assim, seus atletas são preparados para os grandes palcos internacionais. Nas últimas temporadas, lutadores como Caio Borralho, Jean Silva e Renan 'Problema', que hoje brilham em eventos como UFC e PFL, passaram pelo cage da empresa. Além do trio, talentos como Vinicius 'Lok Dog', Joanderson Tubarão e Karol Rosa, dentre outros, seguiram o mesmo caminho.

Confira abaixo as lutas do card até o momento:

Card principal

Adriano 'Imperador' Sousa x Ederson Santiago

André Soares x Pedro Vinagre

Guilherme Neres x Vinicius Santana

Claudeci 'Imortal' Brito x a confirmar

Lunar Nicodem x Rabech Rufino

Card preliminar

Taylon Oliveira x Guilherme 'Crocodile'

Guilherme Santos 'Guerreiro' x Kevin Espindola

Ayslan Rodrigues x Ronnan Abreu

Karol Silva 'Karolzinha' x Jéssica 'Jesse' Vieira

Victor Martins x Bruno "Rasteira" Buarque

