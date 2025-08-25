Presidente da CBF vê futebol brasileiro beneficiado com mudança de calendário

O presidente da CBF, Samir Xaud, comentou a decisão de mudar o calendário do futebol brasileiro de 2025. O dirigente declarou que a entidade está trabalhando diariamente para beneficiar todos os clubes e entende que tomou a decisão certa.

"Na verdade o favorecimento é para o futebol brasileiro. Estamos aqui representando uma instituição, temos que tomar decisões importantes. Vimos uma possibilidade de ajudar nossas datas e terminar o Campeonato Brasileiro este ano. Recebi apoio de vários clubes. Estou aqui para melhorar e ajustar esse calendário, que não começou na minha gestão", disse.

"Estamos trabalhando diariamente, batendo cabeça. O calendário brasileiro é cheio. Ano que vem tem Copa e precisávamos tomar uma decisão. Acredito que foi a decisão mais correta. Não foi para beneficiar A ou B, foi para beneficiar o futebol brasileiro", completou.

No último sábado, a CBF anunciou mudanças para a reta final do calendário de 2025. Foram alteradas as datas de término do Brasileirão e da final da Copa do Brasil.

A principal mudança da nova programação é a alteração das rodadas 27 até a 38 do Brasileirão. Inicialmente, essas partidas estavam programadas para ter início em 15 de outubro e irem até 21 de dezembro. Agora, os jogos foram antecipados, alterando a data de término do torneio para 7 de dezembro, duas semanas antes do primeiro dia estipulado.

Assim, o término da Copa do Brasil foi adiado. Era esperado que o torneio terminasse no dia 9 de novembro, mas agora a competição acabará no dia 21 de dezembro.

A CBF anunciou as mudanças no calendário alegando que elas irão colaborar com um possível brasileiro campeão da Libertadores, que terá mais tempo para se preparar para a disputa do Mundial de Clubes no fim do ano, uma vez que a final do torneio sul-americano está programada para o dia 29 de novembro, uma semana antes da nova data para o fim do Brasileirão.

Como as três equipes brasileiras que ainda restam na Libertadores (Palmeiras, São Paulo e Flamengo) já estão eliminadas da Copa do Brasil, se uma delas se sagrar campeã da Libertadores, não haverá conflito de datas com o Mundial de Clubes do final do ano.

O São Paulo se posicionou a favor da mudança. Nesta segunda-feira, o clube soltou um comunicado oficial falando sobre o tema, que é visto com bons olhos pela alta cúpula tricolor.