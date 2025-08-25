Arnaldo: São Paulo vai bem, mas público no Morumbis foi ridículo

O público de 25 mil torcedores no Morumbis na vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão foi "ridículo", disse Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Segundo ele, o time fez bonito, mas a torcida deixou a desejar. O comentarista cobrou maior engajamento dos torcedores também nos jogos do Brasileirão, não só na Libertadores.

A presença da torcida do São Paulo no Morumbi ontem foi ridícula. A direção do São Paulo, você não espera nada em termos de promoção. A direção do São Paulo, a presidência, estão nem aí com o público, o horário do jogo, onde vai ser, quando vai ser. Eu não espero nada da direção. Da torcida do São Paulo, eu sempre espero.

Parabéns aos 25 mil que foram e apoiaram o tempo todo, fazendo bastante barulho. Mas era jogo para 40 mil, dane-se que é 20h30 da noite. O time do São Paulo faz para merecer mais gente. E o que fez na terça-feira também, né? Contra o Atlético Nacional e tudo mais. Então, a torcida do São Paulo faz diferença. Não adianta ter a torcida da Libertadores.

Arnaldo Ribeiro

"Torcida da Libertadores, se o São Paulo colocar Ingresso pra Libertadores a 5 mil dólares, vai ter 60 mil pessoas. Mas não adianta você só torcer na Libertadores, cara. Ontem, 25 mil pessoas, um público ridículo, só foi superior ao de São Paulo e Ponte Preta no Paulista. Então, deixou a desejar a presença de público no Morumbis", afirmou o comentarista do Canal UOL.

