Pré-convocado por Ancelotti, Marcos Antônio tem lesão confirmada pelo São Paulo

O São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (25), que o volante Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o processo de recuperação no REFFIS Plus e a expectativa do clube é de que ele esteja à disposição da comissão técnica para o duelo com a LDU, pelas quartas de final da Libertadores.

A lesão ocorre justamente às vésperas da convocação oficial da Seleção Brasileira, que será anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira. Marcos Antônio está na lista de pré-convocados do treinador e vinha sendo visto com bons olhos para aparecer entre os nomes que defenderão o Brasil contra Chile e Bolívia, nas Eliminatórias Sul-Americanas.

O camisa 20 deixou o gramado ainda no primeiro tempo da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no domingo (24), no Morumbis. Sentindo a posterior da coxa esquerda, caiu no gramado com fortes dores e precisou de atendimento médico. O jogador foi retirado de maca e substituído por Rodriguinho.

Emprestado pela Lazio, da Itália, Marcos Antônio vive seu melhor momento desde a chegada ao São Paulo. Com boas atuações, tornou-se titular absoluto no meio-campo, dividindo funções de marcação e saída de bola ao lado de Bobadilla e Alisson. Sua ascensão despertou atenção de Ancelotti e de membros da comissão técnica da Seleção, que acompanharam in loco partidas do Tricolor, como o duelo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores.

Substituído durante a vitória contra o Atlético Mineiro por conta de dores no joelho direito, o atacante André Silva realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira (25) e teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento... pic.twitter.com/1jNs6cvDFt ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 25, 2025

Agora, o volante terá sua convocação colocada em dúvida. Caso não seja liberado a tempo, perderá a oportunidade de defender a Seleção Brasileira pela primeira vez. Enquanto isso, seguirá em tratamento no REFFIS Plus, em regime intensivo, para tentar retornar nos próximos compromissos decisivos do Tricolor.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026 e encara o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude.