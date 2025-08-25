Pedro leva bola para casa, detalha gols pelo Fla e celebra: 'Inesquecível'

Pedro foi um dos protagonistas da goleada épica do Flamengo sobre o Vitória, em jogo que acabou em 8 a 0 para os cariocas dentro do Maracanã. Ele, que marcou três vezes — o primeiro gol, aliás, foi o seu centésimo no estádio —, detalhou os lances em entrevista ao Sportv já com a bola na mão.

O que ele falou?

Que noite, hein, Pedro? "Foi um dia inesquecível para mim. Vai ficar marcado para sempre. Pude fazer mais de 100 gols no Maracanã... eu vinha aqui quando era criança e nunca imaginei poder realizar esse sonho de jogar e fazer gols aqui pelo time do meu coração."

Reviravolta após seca. "Tudo o que acontece na minha vida tem um proposito. É agradecer a Deus por cada fase. Isso serve para amadurecer e crescer cada vez mais."