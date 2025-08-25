Topo

Paulo Borrachinha expressa interesse em duelo contra Dricus du Plessis no UFC

25/08/2025 12h12

Depois de passar pela pior fase de sua carreira, ao menos em termos de resultados, Paulo Costa voltou à coluna das vitórias em grande estilo no último dia 19 de julho, quando superou o russo Roman Kopylov no card do UFC 318, por pontos, com uma atuação impecável, nos moldes dos seus melhores momentos no esporte. O triunfo parece ter contribuído para que 'Borrachinha' retomasse a confiança e o prestígio na organização, e agora o peso-médio (84 kg) brasileiro já vislumbra voos mais altos.

Em recente entrevista ao 'Submission Radio', Paulo Borrachinha expressou interesse em medir forças com o ex-campeão Dricus du Plessis, que vem de derrota para Khamzat Chimaev. De acordo com o mineiro, se dependesse dele, sua próxima luta seria ainda nesta temporada, de preferência contra o rival sul-africano.

"Eu vou lutar (de novo) esse ano. Eu ainda tenho mais uma luta em 2025, antes do Natal... Dricus acabou de disputar o cinturão (é uma boa opção). Ele é tão imprevisível, um cara duro de enfrentar. Essa seria uma ótima luta, uma grande luta", declarou Borrachinha.

Duelo improvável

Apesar do desafio proposto pelo brasileiro, um duelo entre ele e Dricus du Plessis, neste momento, parece improvável de acontecer. Isso porque, por conta da má fase vivida por ele recentemente, Paulo Borrachinha perdeu posições importantes no ranking peso-médio do UFC e hoje ocupa apenas o 13º lugar na tabela de classificação - 12 colocações abaixo do ex-campeão sul-africano.

