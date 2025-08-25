Paquetá volta à seleção; Neymar e Vini ficam fora da lista

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, (Reuters) - O meia Lucas Paquetá (West Ham) está de volta à seleção brasileira após superar uma investigação sobre manipulação de jogos enquanto que os craques Vini Jr (Real Madrid) e Neymar (Santos) ficaram fora da lista para os próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo.

Os atacantes Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Kaio Jorge (Cruzeiro) foram outras novidades na lista do técnico italiano Carlo Ancelotti para os últimos compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias, em setembro.

“Paquetá tem muita qualidade e pode jogar em diferentes posições e quero aproveitar para conhecer melhor“, disse Ancelotti.

O Brasil está na 3ª posição e já está classificado para o Mundial de 2026.

”Tenho ideia de conhecer novos jogadores que não conheço bem, sobre perfil e caráter real, e que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem“, disse o técnico.

“Os que não estão agora trabalharam bem na primeira convocação. Neymar teve pequeno problema na última semana e não preciso testá-lo. Todos o conhecem bem. Tem como todos os outros chegarem a uma boa condição física para ajudar a seleção na Copa”, adicionou.

O Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã e depois, no dia 9, encara a Bolívia, em El Alto, localizada a uma altitude de 4 mil metros.

"Precisamos terminar bem essa fase de classificação. Fiquei contente nos dois primeiros jogos especialmente com o ambiente positivo e precisamos manter“, afirmou o treinador.

O período de treinamento será feito na Granja Comary, e o Brasil só segue para El Alto horas antes do jogo.

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

