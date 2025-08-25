Pantaleão assume a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians

Leonardo Pantaleão foi eleito nesta segunda-feira, em votação no Parque São Jorge, o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Com isso, consequentemente, ele assume a presidência da Comissão de Ética do CD.

Pantaleão, que atuava como Superintendente de Negócios Jurídicos na gestão Osmar Stabile, venceu as eleições indiretas contra Rodrigo Bittar e Peterson Aiello. Ele recebeu 119 votos, contra 64 de Bittar e 75 de Peterson. Também houve quatro votos em branco e dois nulos.

A vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians estava vaga desde a renúncia de Roberson de Medeiros, conhecido como Dunga, no início do mês. Ele deixou a função por motivos de saúde.

Eleito, Leonardo Pantaleão deixará o seu cargo na diretoria executiva. Em breve, Osmar Stabile, que será o presidente do clube até o fim de 2026, escolherá um novo profissional para comandar o Departamento Jurídico.

Pantaleão agora será responsável por liderar investigações internas e sugerir consequências referentes aos casos que estão em pauta na mesa da Comissão de Ética. No momento, há cerca de 26 casos sob apuração do órgão, incluindo os gastos do ex-presidente Andrés Sanchez com o cartão corporativo do clube e pedidos de expulsão do presidente destituído Augusto Melo.

O caso das notas e cupons fiscais de supostos gastos pessoais na gestão Duilio Monteiro Alves, que, por ora, ainda não foram enviados à Ética, também pode ser investigado caso o órgão receba pedidos para tal.

O objetivo de Pantaleão é 'zerar' todos os casos e deliberar as respectivas punições, se necessárias, até o final de 2026. A tendência é que ele também seja nomeado coordenador da reforma do estatuto, uma das prioridades de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.