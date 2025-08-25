Palmeiras x Sport: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Palmeiras e Sport entram em campo na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Palmeiras vive bom momento no Brasileirão, com quatro vitórias no últimos cinco jogos. A equipe de Abel Ferreira venceu o Botafogo por 1 a 0, fora de casa, na rodada passada.
O Verdão também vem embalado pela classificação tranquila às quartas de final da Libertadores. O Palmeiras venceu o Universitário por 4 a 0 no agregado.
Do outro lado, o Sport conseguiu a primeira vitória no torneio e não perde há cinco partidas. Apesar disso, o Leão vem de um empate frustrante contra o São Paulo, já que abriu 2 a 0, mas não conseguiu sustentar a vantagem.
Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 25 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)