Palmeiras x Sport: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Sport entram em campo na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vive bom momento no Brasileirão, com quatro vitórias no últimos cinco jogos. A equipe de Abel Ferreira venceu o Botafogo por 1 a 0, fora de casa, na rodada passada.

O Verdão também vem embalado pela classificação tranquila às quartas de final da Libertadores. O Palmeiras venceu o Universitário por 4 a 0 no agregado.

Do outro lado, o Sport conseguiu a primeira vitória no torneio e não perde há cinco partidas. Apesar disso, o Leão vem de um empate frustrante contra o São Paulo, já que abriu 2 a 0, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

