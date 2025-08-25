Topo

Esporte

Palmeiras x Sport: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/08/2025 05h30

Palmeiras e Sport entram em campo na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vive bom momento no Brasileirão, com quatro vitórias no últimos cinco jogos. A equipe de Abel Ferreira venceu o Botafogo por 1 a 0, fora de casa, na rodada passada.

Relacionadas

Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

Clubes se livram da promessa de usar time reserva no Intercontinental

Palmeiras pode superar melhor 'turno campeão' e diminuir montanha por taça

O Verdão também vem embalado pela classificação tranquila às quartas de final da Libertadores. O Palmeiras venceu o Universitário por 4 a 0 no agregado.

Do outro lado, o Sport conseguiu a primeira vitória no torneio e não perde há cinco partidas. Apesar disso, o Leão vem de um empate frustrante contra o São Paulo, já que abriu 2 a 0, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 25 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Você aprova a chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras? Vote!

Sport vira lanterna indigesto e desafia Abel Ferreira a manter tabu

Convocação da seleção brasileira hoje (25): horário e onde assistir ao vivo

'A bomba cai e deitamos no chão': ouro no Rio, ucranianas relatam drama

Técnica enaltece Brasil no Mundial, projeta LA-2028 e vê prata 'injusta'

Pablo Maia festeja 'semana perfeita' com renovação e gol pelo São Paulo

Palmeiras x Sport: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo x Vitória: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Que Corinthians o novo presidente vai encontrar após a eleição

Como Flamengo e Betano foram do flerte nos bastidores ao patrocínio recorde

Dorival admite preocupação com Garro para duelo do Corinthians no sintético