Abel escala ataque badalado e tem reforços no banco contra Sport; veja time

Vitor Roque e Flaco López celebram gol do Palmeiras sobre o Universitario em jogo da Libertadores - ERNESTO BENAVIDES / AFP)
Vitor Roque e Flaco López celebram gol do Palmeiras sobre o Universitario em jogo da Libertadores Imagem: ERNESTO BENAVIDES / AFP)
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

25/08/2025 18h03

Palmeiras e Sport estão escalados para o jogo que acontece às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Abel Ferreira escalou o time com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

O goleiro Carlos Miguel e o lateral esquerdo Jefté, reforços que acabaram de chegar ao clube, são opções no banco de reservas.

Já o Sport vai a campo com: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

Os desfalques do Palmeiras são: Aníbal Moreno (suspenso), Bruno Rodrigues (transição física), Raphael Veiga (dores no púbis) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

