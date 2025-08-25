Abel escala ataque badalado e tem reforços no banco contra Sport; veja time
Palmeiras e Sport estão escalados para o jogo que acontece às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Abel Ferreira escalou o time com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
O goleiro Carlos Miguel e o lateral esquerdo Jefté, reforços que acabaram de chegar ao clube, são opções no banco de reservas.
Já o Sport vai a campo com: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.
Os desfalques do Palmeiras são: Aníbal Moreno (suspenso), Bruno Rodrigues (transição física), Raphael Veiga (dores no púbis) e Paulinho (cirurgia na perna direita).