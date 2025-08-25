'Flaco Roque' destrói, Palmeiras joga como seleção e atropela o Sport

O Palmeiras contou com uma noite avassaladora da dupla "Flaco Roque", atropelou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque, e engatou o seu oitavo jogo seguido sem perder no Brasileirão [seis vitórias e dois empates].

Flaco López (duas vezes) e Gustavo Gómez fizeram os gols do jogo. Vitor Roque também foi o destaque — ele deu as assistências para os gols do argentino.

O Palmeiras agora seca o Flamengo. A equipe paulista chegou aos 42 pontos e aparece na vice-liderança, apenas um atrás do rival carioca, que joga ainda hoje, em casa, contra o Vitória.

O Sport continua afundado na lanterna. A equipe pernambucana tem apenas 10 pontos, nove a menos que o Vasco, o primeiro time fora do Z4 do Brasileirão.

Os dois times voltam a campo no domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. Às 18h30 (de Brasília), o Palmeiras visita o Corinthians. Mais tarde, às 20h30, o Sport recebe o Vasco.

Palmeiras vence no modo seleção

O Palmeiras não teve nenhum jogador convocado por Ancelotti, mas viveu uma noite de seleção na vestimenta e no futebol. O clube estreou o seu terceiro uniforme, que tem a camisa amarela e calção azul. O conjunto é uma referência ao usado quando o time enfrentou o Uruguai em um amistoso representando a seleção brasileira, em 1965.

Flaco López e Vitor Roque "incorporaram" Bebeto e Romário. A dupla tem se conectado cada vez mais desde que passou a jogar junta e combinou para o primeiro gol em uma jogada em que cada um deu apenas um toque na bola. Na etapa final, o camisa 9 mostrou sua versatilidade e caiu pelo lado para armar o lance que terminou no segundo gol do argentino. Outras combinações entre eles aconteceram durante o duelo.

Flaco López e Vitor Roque comemoram gol marcado pelo Palmeiras contra o Sport no Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Palmeiras segue embalado com os dois centroavantes jogando juntos. Com a dupla titular nos últimos quatro jogos, o Alviverde somou três vitórias e um empate. Antes disso, no jogo contra o Ceará, o time paulista perdia por 1 a 0, mas engrenou após Abel colocar Flaco ao lado de Vitor e buscou a virada por 2 a 1.

Não foi só a dupla e o uniforme que fizeram o Palmeiras ter jogo de seleção. O repertório armado por Abel Ferreira foi executado à risca pelos jogadores: o terceiro e último gol saiu em uma jogada ensaiada de escanteio.

Lances importantes e gols

Quase um golaço. O Sport assustou primeiro no Allianz. Matheus Alexandre invadiu a área pela direita e cruzou. Zé Lucas passou da bola, mas tentou um chute ao estilo escorpião. A bola desviou em Khellven, foi em direção ao canto esquerdo de Weverton, mas o goleiro conseguiu defender.

Palmeiras chega. Vitor Roque recebeu pela esquerda, encarou Matheus Alexandre e puxou para a perna direita. Ele soltou o pé da entrada da área, e Gabriel caiu no canto para segurar.

Dupla badalada funciona, e Palmeiras sai na frente: 1 a 0. Maurício recebeu passe e tentou fazer corta-luz. A defesa do Sport foi mal no corte, ela bateu no meia e sobrou para Vitor Roque. Ele lançou para Flaco López de primeira. Sem deixar a bola cair, o argentino soltou o pé no canto esquerdo baixo de Gabriel.

Flaco López comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Sport no Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Gol perdido ou milagre? O Palmeiras teve escanteio para cobrar. A bola foi alçada na área, e Emiliano Martínez se antecipou à defesa na primeira trave. Ele cabeceou para o meio, e Flaco López completou de coxa. A bola foi no meio, mas Gabriel precisou reagir rápido para defender.

Quase o segundo! Após bola alçada para o ataque, Vitor Roque dividiu com a defesa do Sport, e ela sobrou para Felipe Anderson. O camisa 7 tentou pegar de primeira e mandou muito perto do travessão.

A dupla ataca de novo: 2 a 0. Já no segundo tempo, Vitor Roque avançou pela direita e alçou em direção à segunda trave. Flaco López apareceu nas costas da defesa e cabeceou firme. Gabriel até espalmou, mas ela já havia passado a linha.

Quase o hat-trick de Flaco. O Palmeiras fez jogada envolvendo próximo à área do Sport, e Piquerez foi lançado na esquerda. Ele cruzou para o meio, e Flaco apareceu sozinho para testar. Ela tomou o rumo do gol, mas Kevyson salvou em cima da linha.

Palmeiras faz o terceiro em jogada ensaiada: 3 a 0. No escanteio, Khellven cobrou curto para Lucas Evangelista. Ele arrumou de primeira para Maurício, que cruzou também sem dominar. Gustavo Gómez apareceu sozinho na segunda trave para completar.

Gustavo Gómez comemora gol do Palmeiras sobre o Sport em jogo do Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Quase, Vitor Roque! O camisa 9 foi lançado pela esquerda, matou no peito, deu um corte seco em Thyere e finalizou na saída de Gabriel. O goleiro conseguiu salvar com o peito.

Gabriel evita gols de Facundo. O uruguaio entrou na etapa final, recebeu pela direita e fez a jogada ao seu melhor estilo: levou para a esquerda e bateu firme, mas parou em Gabriel. No minuto seguinte, ele recebeu cruzamento e emendou um voleio com estilo, mas, de novo, viu o rival fazer a defesa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 SPORT

Data e horário: 25 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: 21ª rodada do Brasileirão

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Flaco López (14'/1°T), Flaco López (10'/2°T), Gustavo Gómez (13'/2°T)

Cartões amarelos: Kevyson, Pedro Augusto (SPT)

Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Allan) e Maurício (Facundo Torres); Felipe Anderson (Sosa), Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Romarinho); Matheusinho, Léo Pereira (Barletta) e Pablo (Ignácio Ramírez). Técnico: Daniel Paulista