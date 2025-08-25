'Flaco Roque' destrói, Palmeiras joga como seleção e atropela o Sport
O Palmeiras contou com uma noite avassaladora da dupla "Flaco Roque", atropelou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque, e engatou o seu oitavo jogo seguido sem perder no Brasileirão [seis vitórias e dois empates].
Flaco López (duas vezes) e Gustavo Gómez fizeram os gols do jogo. Vitor Roque também foi o destaque — ele deu as assistências para os gols do argentino.
O Palmeiras agora seca o Flamengo. A equipe paulista chegou aos 42 pontos e aparece na vice-liderança, apenas um atrás do rival carioca, que joga ainda hoje, em casa, contra o Vitória.
O Sport continua afundado na lanterna. A equipe pernambucana tem apenas 10 pontos, nove a menos que o Vasco, o primeiro time fora do Z4 do Brasileirão.
Os dois times voltam a campo no domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. Às 18h30 (de Brasília), o Palmeiras visita o Corinthians. Mais tarde, às 20h30, o Sport recebe o Vasco.
Palmeiras vence no modo seleção
O Palmeiras não teve nenhum jogador convocado por Ancelotti, mas viveu uma noite de seleção na vestimenta e no futebol. O clube estreou o seu terceiro uniforme, que tem a camisa amarela e calção azul. O conjunto é uma referência ao usado quando o time enfrentou o Uruguai em um amistoso representando a seleção brasileira, em 1965.
Flaco López e Vitor Roque "incorporaram" Bebeto e Romário. A dupla tem se conectado cada vez mais desde que passou a jogar junta e combinou para o primeiro gol em uma jogada em que cada um deu apenas um toque na bola. Na etapa final, o camisa 9 mostrou sua versatilidade e caiu pelo lado para armar o lance que terminou no segundo gol do argentino. Outras combinações entre eles aconteceram durante o duelo.
O Palmeiras segue embalado com os dois centroavantes jogando juntos. Com a dupla titular nos últimos quatro jogos, o Alviverde somou três vitórias e um empate. Antes disso, no jogo contra o Ceará, o time paulista perdia por 1 a 0, mas engrenou após Abel colocar Flaco ao lado de Vitor e buscou a virada por 2 a 1.
Não foi só a dupla e o uniforme que fizeram o Palmeiras ter jogo de seleção. O repertório armado por Abel Ferreira foi executado à risca pelos jogadores: o terceiro e último gol saiu em uma jogada ensaiada de escanteio.
Lances importantes e gols
Quase um golaço. O Sport assustou primeiro no Allianz. Matheus Alexandre invadiu a área pela direita e cruzou. Zé Lucas passou da bola, mas tentou um chute ao estilo escorpião. A bola desviou em Khellven, foi em direção ao canto esquerdo de Weverton, mas o goleiro conseguiu defender.
Palmeiras chega. Vitor Roque recebeu pela esquerda, encarou Matheus Alexandre e puxou para a perna direita. Ele soltou o pé da entrada da área, e Gabriel caiu no canto para segurar.
Dupla badalada funciona, e Palmeiras sai na frente: 1 a 0. Maurício recebeu passe e tentou fazer corta-luz. A defesa do Sport foi mal no corte, ela bateu no meia e sobrou para Vitor Roque. Ele lançou para Flaco López de primeira. Sem deixar a bola cair, o argentino soltou o pé no canto esquerdo baixo de Gabriel.
Gol perdido ou milagre? O Palmeiras teve escanteio para cobrar. A bola foi alçada na área, e Emiliano Martínez se antecipou à defesa na primeira trave. Ele cabeceou para o meio, e Flaco López completou de coxa. A bola foi no meio, mas Gabriel precisou reagir rápido para defender.
Quase o segundo! Após bola alçada para o ataque, Vitor Roque dividiu com a defesa do Sport, e ela sobrou para Felipe Anderson. O camisa 7 tentou pegar de primeira e mandou muito perto do travessão.
A dupla ataca de novo: 2 a 0. Já no segundo tempo, Vitor Roque avançou pela direita e alçou em direção à segunda trave. Flaco López apareceu nas costas da defesa e cabeceou firme. Gabriel até espalmou, mas ela já havia passado a linha.
Quase o hat-trick de Flaco. O Palmeiras fez jogada envolvendo próximo à área do Sport, e Piquerez foi lançado na esquerda. Ele cruzou para o meio, e Flaco apareceu sozinho para testar. Ela tomou o rumo do gol, mas Kevyson salvou em cima da linha.
Palmeiras faz o terceiro em jogada ensaiada: 3 a 0. No escanteio, Khellven cobrou curto para Lucas Evangelista. Ele arrumou de primeira para Maurício, que cruzou também sem dominar. Gustavo Gómez apareceu sozinho na segunda trave para completar.
Quase, Vitor Roque! O camisa 9 foi lançado pela esquerda, matou no peito, deu um corte seco em Thyere e finalizou na saída de Gabriel. O goleiro conseguiu salvar com o peito.
Gabriel evita gols de Facundo. O uruguaio entrou na etapa final, recebeu pela direita e fez a jogada ao seu melhor estilo: levou para a esquerda e bateu firme, mas parou em Gabriel. No minuto seguinte, ele recebeu cruzamento e emendou um voleio com estilo, mas, de novo, viu o rival fazer a defesa.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 x 0 SPORT
Data e horário: 25 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
Competição: 21ª rodada do Brasileirão
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols: Flaco López (14'/1°T), Flaco López (10'/2°T), Gustavo Gómez (13'/2°T)
Cartões amarelos: Kevyson, Pedro Augusto (SPT)
Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Allan) e Maurício (Facundo Torres); Felipe Anderson (Sosa), Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Romarinho); Matheusinho, Léo Pereira (Barletta) e Pablo (Ignácio Ramírez). Técnico: Daniel Paulista