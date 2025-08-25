Palmeiras tem mudanças para enfrentar o Sport no Brasileirão; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Sport nesta segunda-feira pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O técnico Abel Ferreira escalou um time diferente do que enfrentou o Universitario-PER, na última semana.

O treinador voltou a escalar dois zagueiros com a dupla formada por Gustavo Gómez e Murilo. Na lateral direita, Khellven volta a ser titular. Enquanto isso, no meio, Emiliano Martínez assume a vaga do suspenso Aníbal Moreno.

A escalação do Palmeiras é, portanto: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

O Verdão tem como desfalques o meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis), o volante Aníbal Moreno (suspenso), além dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Ramón Sosa, que foi baixa no último duelo, por mialgia, começa no banco.

O goleiro Carlos Miguel e o lateral esquerdo Jefté, reforços do clube, ficam à disposição do treinador. Neste duelo, o Palmeiras irá estrear sua camisa III, lançada nesta segunda-feira, véspera do aniversário de 111 anos do clube.

A escalação do Sport, por sua vez, tem: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Léo Pereira e Matheusinho; Pablo.

O técnico Daniel Paulista tem os desfalques do artilheiro Derik Lacerda (suspenso) e do lateral esquerdo Igor Cariús (lesionado).

O Palmeiras começou a rodada na vice-liderança, com 39 pontos, mas caiu para terceiro lugar depois da vitória do Cruzeiro, que tem 41 pontos. Assim, se vencer, o Alviverde pode retomar o segundo lugar. A equipe de Abel Ferreira vem de sete jogos sem perder no torneio. Na última rodada, o Palmeiras venceu o Botafogo, por 1 a 0.

Enquanto isso, o Sport é o lanterna, com 10 pontos conquistados. Em seu último jogo, empatou por 2 a 2 com o São Paulo. O Leão da Ilha tem apenas uma vitória em 18 jogos disputados.

Quem apita Palmeiras x Sport?

O trio de arbitragem de Palmeiras x Sport conta com o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva e com os assistentes Celso Luiz da Silva e Alex dos Santos. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho é o responsável pelo VAR.