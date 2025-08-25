Sport vira lanterna indigesto e desafia Abel Ferreira a manter tabu

O Palmeiras recebe hoje o Sport que, apesar de ser o lanterna do Brasileirão, tem dado trabalho nas últimas rodadas e ainda conta com Lucas Lima, que tem bom retrospecto contra o ex-clube. A partida será às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O que aconteceu

O Sport tem apenas duas derrotas desde a retomada do Brasileirão e já complicou dois paulistas. O clube de Recife empatou com Santos e São Paulo e está invicto na competição nacional há cinco rodadas (uma vitória e quatro empates).

O time somou sete pontos neste período, mais do que o dobro conquistado nas 11 primeiras rodadas. O Leão encerrou a primeira parte do Brasileirão com apenas três pontos, que vieram em empates com São Paulo, Fortaleza e Internacional.

O Sport é um time que incomoda bastante, que visualiza muito o contra-ataque, então temos de tomar muito cuidado com isso. Estamos ligados e preparados para desenvolver um grande futebol e um grande resultado.

Murilo, zagueiro do Palmeiras

Os pernambucanos ainda têm o ex-Palmeiras Lucas Lima como camisa 10, que venceu metade dos confrontos com o ex-clube. Ao todo, o meio-campista enfrentou o Alviverde 21 vezes — entre passagens por Santos e Sport — com 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

O meia, porém, ainda busca seu primeiro gol contra o clube paulista. Ele também não deu nenhuma assistência nos encontros com o Palmeiras.

Abel é trunfo do Palmeiras

O português nunca perdeu um ponto sequer em confrontos contra o Sport. Foram quatro duelos desde a chegada de Abel, com quatro triunfos para o Alviverde.

Além disso, o time de Palestra Itália não tropeça contra os pernambucanos desde 2020. Em setembro daquele ano, os times empataram por 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras tem o melhor aproveitamento nesta retomada do Brasileirão e está invicto. O Alviverde bateu 80,9% de aproveitamento, com 17 pontos em sete jogos (cinco vitórias e dois empates).

O clube pode, inclusive, assumir a liderança do Brasileirão. Para isso, além da vitória em casa, precisa de um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Vitória hoje, às 21h (de Brasília).