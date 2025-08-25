Palmeiras promove ações contra violência à mulher no Allianz Parque antes de jogo contra o Sport

O Allianz Parque será palco de mobilizações do Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa é realizada em parceria entre Palmeiras, WTorre, empresa que gerencia o estádio, Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), e Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), dentro do pacto "Não se Cale".

Um dos principais destaques é a Unidade Móvel de Atendimento às Mulheres, equipada para oferecer escuta qualificada, orientação e encaminhamento a vítimas de violência. A equipe multidisciplinar conta com profissionais especializados em atendimento psicossocial, jurídico e assistencial.

A campanha conta com atendimentos, atividades educativas e protocolo de proteção às mulheres. No Allianz Parque, a van estará disponível durante o jogo entre Palmeiras e Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), e no dia 30 de agosto, durante o festival "I Wanna Be Tour".

Para Adriana Martins de Oliveira, gerente de sustentabilidade do Allianz Parque, a iniciativa reforça o papel social da arena.

"Mais do que palco de grandes eventos, o Allianz Parque é um espaço de escuta e transformação. Receber a campanha 'Não se Cale', abrir espaço para a Unidade Móvel e colaborar com essa rede de proteção às mulheres é uma forma concreta de agir pela dignidade, pelo respeito e pela equidade. É um compromisso que assumimos com orgulho e responsabilidade", analisou.

Além do atendimento direto, as ações incluem distribuição de materiais informativos, orientação ao público e atividades educativas conduzidas pela Coordenação de Políticas para Mulheres da SMDHC, com foco na conscientização sobre os diferentes tipos de violência de gênero, formas de denúncia e caminhos de acolhimento. A secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Regina Santana, destacou a importância da iniciativa.

"A Van de Mulheres leva orientação jurídica, psicológica e social diretamente aos territórios, garantindo acesso a quem mais precisa. É uma forma de ampliar nossa rede de proteção e promover cidadania e inclusão. Também reforçamos o 'Protocolo Não se Cale', que combate o assédio. Nosso compromisso é estar presente onde as mulheres estão e não deixar nenhuma silenciada".

Ação faz parte de protocolo instituído pela Lei Municipal nº 17.951/2023

A ação faz parte do Protocolo "Não se Cale", instituído pela Lei Municipal nº 17.951/2023, que obriga bares, casas noturnas, arenas e espaços de entretenimento a atuarem ativamente na prevenção à violência contra a mulher. O protocolo prevê capacitação de funcionários por meio de cursos da SMDHC para identificar situações de risco, oferecer acolhimento imediato e encaminhar vítimas à rede pública.

Os locais que passam pela formação recebem o Selo "Não se Cale", certificando o compromisso com ambientes mais seguros. A medida transforma espaços de lazer e cultura em agentes ativos de proteção, alinhados a diretrizes nacionais e internacionais de direitos humanos.