Palmeiras lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do jogo em que foi Brasil

25/08/2025 09h53

Nesta segunda-feira, o Palmeiras lançou oficialmente o uniforme 3 para a temporada de 2025. A camisa amarela, desenvolvida em conjunto com a Puma, homenageia os 60 anos da partida em que o Verdão representou a Seleção Brasileira.

Diferente do uniforme principal, a nova camisa se destaca pelo tom amarelo vibrante, com alguns detalhes em verde, cor tradicional da equipe. O uniforme completo é composto por short azul e meiões brancos. Na gola, está escrito "Palmeiras, meu Palmeiras", cântico tradicional da torcida alviverde antes das partidas.

A combinação de cores remete ao uniforme usado pelo Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Uruguai, no dia 7 de setembro de 1965, quando o Verdão representou a Seleção Brasileira em um amistoso.

Em vídeo lançamento com o ídolo Marcos e o jornalista palmeirense Carlos Tramontina, o Verdão promoveu a campanha "Palmeiras, Meu Palmeiras", em alusão ao mundo inteiro palestrino. Na postagem, o Alviverde também relembra a torcida em Nova Iorque, Abu Dhabi, Montevidéu e Filadélfia, na recente conquista da Libertadores e na disputa dos Mundiais de Clubes.

A presidente Leila Pereira celebrou o lançamento do novo uniforme. "Muito mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é parte fundamental da identidade de milhões e milhões de torcedores. Essa nova camisa traduz exatamente isso: o orgulho de ser Palmeiras vem em primeiro lugar, em qualquer parte do mundo. Acredito que, mais uma vez, nosso time, juntamente com a equipe da PUMA, conseguiu captar a essência da nossa torcida e transformá-la em um uniforme com história, significado e emoção".

O Palmeiras irá estrear o uniforme no duelo desta segunda-feira, às vésperas de seu aniversário de 111 anos. O Verdão encara o Sport às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. Se a equipe de Abel Ferreira vencer, retoma a vice-liderança do torneio.

Preços do novo uniforme

Os valores do novo uniforme variam de acordo com cada versão. O modelo de jogador custa R$ 499,90 em todos os tamanhos. Já a destinada ao torcedor sai por R$ 369,90 nos tamanhos adultos e na versão feminina. Já o infantil fica por R$ 329,90.

Ainda há o modelo estádio, exclusivo nas lojas Palmeiras Store. É a versão mais popular e custa R$ 199,90, em todos os tamanhos.

A nova camisa III do Palmeiras está disponível na PalmeirasStore.com e nas lojas físicas da Palmeiras Store e da Puma do Shopping Morumbi e do Shopping Tatuapé.

