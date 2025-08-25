Palmeiras estreia camisa com vitória sobre o Sport e retoma vice-liderança

O Palmeiras venceu o Sport, por 3 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e reassumiu a vice-liderança da competição neta segunda-feira. Flaco López (duas vezes) e Gustavo Gómez anotaram os gols no Allianz Parque. O Verdão, então, estreou com vitória o terceiro uniforme, na cor amarela, em homenagem aos 60 anos de uma partida em que o clube representou a Seleção Brasileira.

Classificação no Brasileirão

Com o resultado, o Verdão chega aos 42 pontos e ultrapassa o Cruzeiro na tabela. Sendo assim, o Verdão volta ao segundo lugar e fica atrás apenas do Flamengo, que lidera o torneio. A Raposa havia assumido a vice-liderança no último domingo depois a vitória contra o Internacional.

O Sport, por sua vez, se mantém om dez pontos e segue na lanterna da competição.

Próximos jogos de Palmeiras e Sport

Ambas as equipes retornam a campo no próximo domingo. O Palmeiras faz clássico contra o Corinthians, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro, às 20h30.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O jogo começou morno, sem Palmeiras e Sport se arriscarem muito. A primeira finalização do Verdão foi aos seis minutos, com um chute de Vitor Roque de fora da área. Gabriel caiu e fez a defesa. Pouco depois, aos oito, Kevyson arriscou de longe e mandou para fora da meta de Weverton. Até que aos 13 minutos, o Palmeiras abriu o placar. Trabalhando de pé em pé, Evangelista passou para Mauricio, que ficou no bate e rebate com a defesa. Vitor Roque aproveitou a sobra e acionou Flaco López, que bateu de primeira para estufar a rede.

Na sequência, o Verdão emendou uma pressão e quase fez o segundo. Depois de cobrança de lateral de Piquerez, Flaco cabeceou de frente para o gol e viu o goleiro do Sport fazer grande defesa. Pouco depois, Murilo tentou de cabeça e mandou por cima do travessão. Aos 22, Khellven fez lançamento na área, Flaco cabeceou, mas se chocou com Vitor Roque e mandou para fora.

Por volta dos 40 minutos, o Verdão teve duas chances. Na primeira, Flaco trabalhou com Vitor Roque, a bola sobrou com Mauricio, que bateu de fora da área por cima do gol. Em seguida, Vitor Roque arriscou de dentro da área e mandou com perigo, mas para fora. O Sport tentou uma resposta, aos 43, com Matheusinho, que mandou para fora. Dois minutos depois, Lucas Lima tentou e carimbou a marcação.

Segundo tempo

O Palmeiras ampliou aos dez minutos. Mauricio brigou pela bola na entrada da área e acionou Vitor Roque pela direita. Ele levantou a bola na área e Flaco López cabeceou para o gol. O goleiro até tentou fazer a defesa, mas já dentro do gol. Na sequência, aos 13, o Verdão não desperdiçou e fez o terceiro. Em jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Evangelista recebeu de Khellven e tocou rápido com Mauricio, que levantou na segunda trave e Gómez testou para o fundo do gol.

Aos 19, o Sport chegou com uma finalização de fora da área de Matheusinho, mas Weverton fez uma defesa tranquila. Logo depois, quase que o Palmeiras fez o quarto gol. Vitor Roque venceu da marcação, bateu cruzado e Gabriel espalmou para fora. Na sequência, em mais uma cobrança de escanteio, Khellven mandou a bola na área, Flaco cabeceou e mandou por cima do gol.

Já aos 41, Piquerez cobrou falta direto para o gol e mandou com perigo, mas para fora. Na sequência, o Verdão, por pouco, não fez mais um. Facundo avançou pela direita e bateu de dentro da área, obrigando Gabriel a fazer mais uma defesa. Logo depois, o uruguaio tentou armar uma bicicleta e viu o goleiro dar um toque para mandar a bola para fora.

Nos acréscimos, Sosa ainda arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 3X0 SPORT

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 25 de agosto de 2025 (segunda-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva



Assistentes: Celso Luiz da Silva e Alex dos Santos



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Público: 36.588 torcedores



Renda: R$ 2.037.867,35

Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Kevyson e Pedro Augusto (Sport)

Gols: Flaco López, aos 14? do 1°T e aos 10? do 2°T, e Gustavo Gómez, aos 13? do 2°T

PALMEIRAS: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Allan), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Mauricio (Facundo Torres); Flaco López e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira.

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto), Lucas Lima (Romarinho), Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Matheusinho; Pablo (Ignácio Ramirez).



Técnico: Daniel Paulista