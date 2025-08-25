Palmeiras busca melhorar retrospecto negativo contra Lucas Lima em jogo com Sport

O Palmeiras reencontrará um rosto conhecido no duelo contra o Sport, marcado para esta segunda-feira, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrentará Lucas Lima, camisa 10 do time pernambucano, contra quem não tem bom aproveitamento.

Ao todo, o time alviverde enfrentou o jogador em 20 ocasiões, sendo derrotado em 11 delas. A equipe conquistou apenas seis vitórias e também somou três empates.

Os números geram um aproveitamento de apenas 35%, enquanto Lucas Lima soma 60% quando enfrenta o Palmeiras.

Apesar disso, o clube da Barra Funda nunca sofreu gols do meia-atacante. Nos 20 jogos, o Verdão viu o adversário anotar quatro assistências e não balançar as redes.

Uma das assistências, inclusive, ocorreu no último encontro entre as partes. No entanto, o Palmeiras conseguiu derrotar Lucas Lima e venceu o Sport por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Passagem pelo Palmeiras

Lucas Lima defendeu o Alviverde de 2018 a 2022. O meia foi contratado pelo time palmeirense após se destacar como um dos principais jogadores do Santos entre 2014 e 2017.

No entanto, o desempenho apresentado no rival não foi o mesmo no Palmeiras. Com a camisa do Verdão, o jogador possui apenas 12 gols marcados e 20 assistências em 165 jogos, e sua passagem não deixou saudades ao torcedor palestrino.