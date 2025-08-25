Pablo Maia festeja 'semana perfeita' com renovação e gol pelo São Paulo

Pablo Maia não vinha recebendo tantas oportunidades como titular do São Paulo nos últimos jogos. Somente nesta última semana, contudo, o volante foi de reserva a herói improvável e ainda renovou seu contrato até 2029. E após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, o cria da base celebrou o bom momento.

É difícil. Graças a Deus, tive apoio de todos dentro do clube e também da minha família. É triste você estar voltando e acabar se machucando de novo, tendo que passar por cirurgia. Não é fácil para nenhum jogador, mas tentei ter a cabeça mais positiva possível, pensando que tudo daria certo no tempo certo. Estou feliz por voltar e estar ajudando o São Paulo.

Foi uma semana muito feliz para todo são-paulino. Para mim, foi muito feliz estar renovando com o São Paulo, é minha casa.

Pablo Maia, após o jogo

Maia foi quem abriu o placar da vitória por 2 a 0 do Tricolor no Morumbis, pelo Brasileirão. Gonzalo Tapia completou a contagem.

Recuperado de lesão, o atleta ganhou oportunidade como titular em apenas dois dos últimos sete jogos (contra Sport, com time alternativo). Então titular absoluto, volante passou por cirurgia ligamentar no tornozelo direito em fevereiro.

Seu antigo contrato também vinha em contagem regressiva, com validade para 2027. O UOL ouviu que o volante tem sido alvo constante de sondagens de clubes no exterior nas últimas janelas, e o São Paulo resolveu agir para 'blindar' o jogador.

A vitória sobre o Galo alçou o São Paulo perto do G-6. Agora, o Tricolor, na 7ª posição, tem os mesmos 32 pontos que Mirassol e Botafogo, respectivos 6° e 5° colocados. A vitória coroou uma semana em que o clube do Morumbis celebrou classificação às quartas de final da Copa Libertadores, sobre o Atlético Nacional, nos pênaltis.

O São Paulo agora tem um último compromisso antes da Data Fifa, contra o Cruzeiro. O jogo ocorre no sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).