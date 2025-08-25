Topo

Pablo Maia celebra renovação com o São Paulo e mira Seleção: "Quero voltar"

25/08/2025 00h20

Neste domingo, o São Paulo venceu o Atlético-MG sem sustos no Morumbis, por 2 a 0, e se manteve colado no G6 do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols da equipe, Pablo Maia celebrou a renovação com o clube até 2029 e colocou a Seleção Brasileira como um de seus objetivos.

"Muito feliz de estar renovando com o São Paulo, que é minha casa. Coroamos com essa vitória. Temos que continuar somando pontos para ficarmos na parte de cima da tabela. Estou muito feliz de ajudar o São Paulo", disse o jogador.

"Todo jogador almeja chegar na Seleção. Eu também quero voltar. É dar o melhor aqui no clube e fazer a minha parte para que possam vir novas oportunidades", acrescentou.

Pablo Maia também falou a difícil sequência de lesões. Em fevereiro deste ano, ele precisou passar por uma cirurgia no tornozelo pouco tempo após se recuperar de um problema muscular que o tirou de quase toda a temporada passada.

"Graças a Deus tive o apoio de todo mundo no clube. Depois da segunda lesão foi triste. Eu estava voltando e tive que passar por uma cirurgia. Não é fácil para nenhum jogador. Mas, tive a cabeça forte, positiva, de que tudo ia dar certo. Estou muito feliz de estar retornando e ajudando o São Paulo", celebrou.

Com a vitória, o Tricolor chega a oito jogos de invencibilidade no Brasileirão. A equipe está na sétima posição, com 32 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Mirassol.

O próximo compromisso do São Paulo será daqui a uma semana. No sábado, o time vai até Belo Horizonte para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão. O embate, válido pela 22ª rodada da Série A, está agendado para as 21h (de Brasília).

