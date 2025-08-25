Topo

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

COlaboração para o UOL, em São Paulo

25/08/2025 14h00

Palmeiras e Sport duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Palmeiras se mantém entre os protagonistas do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira conquistou um importante triunfo fora de casa contra o Botafogo por 1 a 0 na última rodada.

Relacionadas

Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

Clubes se livram da promessa de usar time reserva no Intercontinental

Palmeiras pode superar melhor 'turno campeão' e diminuir montanha por taça

Alviverde assegurou a classificação às quartas de final da Libertadores. A vaga no mata-mata veio sobre o Universitario.

Sport busca uma reação no segundo turno. Lanterna, os pernambucanos ficaram no empate em 2 a 2 com o São Paulo na última rodada.

Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 25 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Transmissão ao vivo da convocação da seleção brasileira: assista

Convocação da seleção brasileira hoje: veja lista atualizada de jogadores

Santos tem dia livre e se reapresenta na terça-feira para Vojvoda iniciar trabalho

Juca: Diniz foi autoritário e covarde com Rayan; é um caso perdido

Onde vai passar Palmeiras x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

São Paulo sofre 'transfer ban' da Fifa por atrasar parcelas da compra de Bobadilla

Barcelona segue planejamento e fica perto de voltar para o Camp Nou

Tony Ferguson acusa empresário de Khabib Nurmagomedov de evitar luta no UFC

Que horas vai ser a convocação da seleção brasileira? Veja onde assistir

Djokovic brinca e diz que quer ser técnico de João Fonseca quando se aposentar

Dricus du Plessis quebra silêncio após derrota para Chimaev e mira "retorno à glória"