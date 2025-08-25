Onde vai passar Palmeiras x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Palmeiras e Sport duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Palmeiras se mantém entre os protagonistas do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira conquistou um importante triunfo fora de casa contra o Botafogo por 1 a 0 na última rodada.
Alviverde assegurou a classificação às quartas de final da Libertadores. A vaga no mata-mata veio sobre o Universitario.
Sport busca uma reação no segundo turno. Lanterna, os pernambucanos ficaram no empate em 2 a 2 com o São Paulo na última rodada.
Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 25 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)