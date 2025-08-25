Onde vai passar Palmeiras x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

COlaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Sport duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Palmeiras se mantém entre os protagonistas do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira conquistou um importante triunfo fora de casa contra o Botafogo por 1 a 0 na última rodada.

Alviverde assegurou a classificação às quartas de final da Libertadores. A vaga no mata-mata veio sobre o Universitario.

Sport busca uma reação no segundo turno. Lanterna, os pernambucanos ficaram no empate em 2 a 2 com o São Paulo na última rodada.

Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro