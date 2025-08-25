Topo

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no US Open? Como assistir ao vivo

João Fonseca durante jogo do Masters 1000 de Cincinnati - Matthew Stockman/AFP
João Fonseca durante jogo do Masters 1000 de Cincinnati Imagem: Matthew Stockman/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/08/2025 10h00

João Fonseca faz sua estreia no US Open 2025 hoje, por volta das 14h (de Brasília), contra o sérvio Miomir Kecmanovic.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fonseca e Bia poderão recuperar confiança no US Open, avalia comentarista

Pressão sobre João Fonseca é desproporcional? Comentarista avalia oscilação

Ex-técnico de Fonseca avalia desafios e manda mensagem: 'Curta o processo'

João Fonseca tenta superar no aberto dos Estados Unidos o desempenho em Wimbledon e Roland Garros, quando chegou até a 3ª rodada. O brasileiro, atual 45 do mundo, foi campeão juvenil do US Open em 2023.

Adversário do jovem brasileiro, Miomir Kecmanovic é o atual número 42 do mundo. Será a primeira vez que os dois se enfrentam.

Chaveamento está definido. O vencedor do duelo jogará na 2ª rodada contra com quem passar do confronto entre Luca Nardi ou Tomas Machac.

João Fonseca x Miomir Kecmanovic -- 1ª rodada do US Open

  • Data e hora: 25 de agosto, por volta das 14h (de Brasília)
  • Local: Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA)
  • Transmissão: sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

