Onde vai passar a estreia de João Fonseca no US Open? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

João Fonseca faz sua estreia no US Open 2025 hoje, por volta das 14h (de Brasília), contra o sérvio Miomir Kecmanovic.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

João Fonseca tenta superar no aberto dos Estados Unidos o desempenho em Wimbledon e Roland Garros, quando chegou até a 3ª rodada. O brasileiro, atual 45 do mundo, foi campeão juvenil do US Open em 2023.

Adversário do jovem brasileiro, Miomir Kecmanovic é o atual número 42 do mundo. Será a primeira vez que os dois se enfrentam.

Chaveamento está definido. O vencedor do duelo jogará na 2ª rodada contra com quem passar do confronto entre Luca Nardi ou Tomas Machac.

