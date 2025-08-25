Topo

Convocação da seleção brasileira hoje (25): horário e onde assistir ao vivo

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo contra o Paraguai
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo contra o Paraguai Imagem: HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO
25/08/2025 05h30

O técnico Carlo Ancelotti fará hoje, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV (YouTube).

Na primeira convocação, Ancelotti não esteve totalmente envolvido no processo, pois ainda comandava o Real Madrid durante o período de observações da Seleção. Agora, no entanto, o treinador italiano participa de forma integral da análise dos atletas e da definição dos convocados.

A lista divulgada é referente aos próximos compromissos contra Chile e Bolívia. Além de marcar o primeiro jogo de Ancelotti no Maracanã, a convocação também prepara a equipe para o desafio de atuar na altitude boliviana, um dos cenários mais difíceis das Eliminatórias.

Com a vaga já garantida para a Copa do Mundo de 2026, conquistada na rodada passada, o Brasil entra em campo apenas para cumprir tabela nas duas últimas partidas da competição. Ainda assim, o técnico terá a oportunidade de realizar ajustes e dar sequência ao processo de formação da equipe.

Convocação da Seleção Brasileira

  • Data e hora: 25 de agosto, às 15h30 (de Brasília)
  • Local: Sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: CBF TV (YouTube)

