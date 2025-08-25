Novorizontino rescinde contrato com Umberto Louzer após queda de rendimento na Série B

Umberto Louzer não comandará mais o Novorizontino na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, a direção do clube paulista anunciou o desligamento do treinador, que sai junto do auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Marcelo Rohling.

Através de um comunicado oficial, o "Tigre do Vale" agradeceu ao profissional pelo empenho, dedicação e serviços prestados, e desejou sucesso na sequência de sua carreira. Uma saída, portanto, amigável, porém, necessária para tentar o acesso na Série B.

Contratado no início da Série B para substituir Eduardo Baptista, Umberto Louzer comandou o Novorizontino em 24 partidas entre Série B e Copa do Brasil, com nove vitórias, oito empates e sete derrotas, sendo três nos últimos cinco jogos. Ele deixa o clube após cinco jogos sem vitória na competição nacional.

A derrota por 2 a 0 para o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, foi a gota d'água para a diretoria do Novorizontino, que já busca um novo treinador no mercado. Louzer deixa o time na quinta colocação, com os mesmos 36 pontos do próprio time catarinense, mas atrás no número de vitórias (10 a 9).

Ainda sem um novo comandante definido, o Novorizontino se prepara para voltar a campo pela 24ª rodada da Série B no próximo sábado, quando a partir das 20h30 vai até à Arena da Baixada para encarar o Athletico-PR.