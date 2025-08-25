Topo

Esporte

Novorizontino rescinde contrato com Umberto Louzer após queda de rendimento na Série B

Novo Horizonte

25/08/2025 21h30

Umberto Louzer não comandará mais o Novorizontino na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, a direção do clube paulista anunciou o desligamento do treinador, que sai junto do auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Marcelo Rohling.

Através de um comunicado oficial, o "Tigre do Vale" agradeceu ao profissional pelo empenho, dedicação e serviços prestados, e desejou sucesso na sequência de sua carreira. Uma saída, portanto, amigável, porém, necessária para tentar o acesso na Série B.

Contratado no início da Série B para substituir Eduardo Baptista, Umberto Louzer comandou o Novorizontino em 24 partidas entre Série B e Copa do Brasil, com nove vitórias, oito empates e sete derrotas, sendo três nos últimos cinco jogos. Ele deixa o clube após cinco jogos sem vitória na competição nacional.

A derrota por 2 a 0 para o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, foi a gota d'água para a diretoria do Novorizontino, que já busca um novo treinador no mercado. Louzer deixa o time na quinta colocação, com os mesmos 36 pontos do próprio time catarinense, mas atrás no número de vitórias (10 a 9).

Ainda sem um novo comandante definido, o Novorizontino se prepara para voltar a campo pela 24ª rodada da Série B no próximo sábado, quando a partir das 20h30 vai até à Arena da Baixada para encarar o Athletico-PR.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Stabile é eleito e segue como presidente do Corinthians até o fim de 2026

Osmar Stábile é eleito presidente do Corinthians para continuar mandato de Augusto Melo

CBF altera data do jogo de volta entre Corinthians e Athletico-PR pela Copa do Brasil; confira

Pantaleão assume a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians

Conselho do Corinthians elege Osmar Stabile como presidente até o fim de 2026

Guarani bate o Confiança e fica perto da classificação ao quadrangular da Série C

Já classificada, Ponte Preta bate CSA pela Série C

Novorizontino rescinde contrato com Umberto Louzer após queda de rendimento na Série B

Botafogo-SP bate Vila Nova por 2 a 0 e deixa a zona de rebaixamento na Série B

Flaco espera convocação para Argentina, e Roque pede companheiro no Brasil

Garçom contra o Sport, Vitor Roque exalta dupla com Flaco López e pede companheiro de Palmeiras na seleção: "Merece"