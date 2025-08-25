Joelinton se machuca e chora 2h após convocação; Bruno Guimarães faz gol
Duas horas após serem convocados por Carlo Ancelotti para defenderem a seleção na próxima Data Fifa, Bruno Guimarães, Joelinton e Alisson fizeram parte da vitória eletrizante do Liverpool sobre o Newcastle por 3 a 2, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês.
O que aconteceu
Joelinton foi substituído após uma pancada e deixou o jogo chorando. O volante se chocou com Gravenberch na reta final do duelo, sentiu a coxa, conseguiu se levantar, mas foi andando com muitas dificuldades para fora do campo. Ele chorou e foi direto para o vestiário.
Bruno Guimarães foi da revolta ao gol. O volante se irritou após o árbitro não marcar uma falta para o Newcastle, reclamou muito — inclusive quase rasgando o calção — e foi punido com o cartão amarelo. Minutos depois, ele fez o primeiro gol do seu time no jogo, após completar cruzamento vindo da esquerda. No final do duelo, o meio-campista foi ovacionado pela torcida e teve seu nome gritado.
Alisson não teve culpa nos gols e fez jogo seguro quando acionado. O goleiro do Liverpool foi essencial com bons cortes e defesas quando o jogo ainda estava 0 a 0, e o Newcastle pressionava o Liverpool.
Lances importantes
O Liverpool abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Gravenberch recebeu pela esquerda do ataque, puxou para o meio e arriscou chute da linha da grande área. Ela passou entre as pernas de Bruno Guimarães e morreu no cantinho de Pope.
O Newcastle teve Gordon expulso no final do primeiro tempo. O atacante tentou dar um carrinho para travar chutão de Van Dijk, mas atingiu apenas o zagueiro do Liverpool. Chamado pelo VAR, o árbitro mostrou o vermelho.
O Liverpool ampliou o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Ekitiké ficou com a bola na entrada da área e arriscou para vencer Pope.
A reação do Newcastle começou aos 12 minutos da etapa final. Livramento cruzou a bola na segunda trave, e Bruno Guimarães apareceu nas costas de Kerkez para testar no cantinho direito de Alisson.
O empate veio aos 42. Burn recebeu lançamento do goleiro Pope e deu uma casquinha. Osula saiu cara a cara com Alisson e tocou na saída do goleiro para levar a torcida à loucura no St. James' Park.
O gol da vitória do Liverpool saiu praticamente no último minuto do jogo. Ngumoha, de apenas 16 anos, saiu do banco e recebeu passe de Salah dentro da área do Newcastle. Ele bateu colocado, de direita, no contrapé de Pope para fazer o tento da vitória dos Reds.