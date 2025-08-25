Topo

Esporte

Joelinton se machuca e chora 2h após convocação; Bruno Guimarães faz gol

Joelinton chora após se machucar em Newcastle x Liverpool, jogo do Campeonato Inglês - George Wood/Getty Images
Joelinton chora após se machucar em Newcastle x Liverpool, jogo do Campeonato Inglês Imagem: George Wood/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 18h05

Duas horas após serem convocados por Carlo Ancelotti para defenderem a seleção na próxima Data Fifa, Bruno Guimarães, Joelinton e Alisson fizeram parte da vitória eletrizante do Liverpool sobre o Newcastle por 3 a 2, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Joelinton foi substituído após uma pancada e deixou o jogo chorando. O volante se chocou com Gravenberch na reta final do duelo, sentiu a coxa, conseguiu se levantar, mas foi andando com muitas dificuldades para fora do campo. Ele chorou e foi direto para o vestiário.

Bruno Guimarães foi da revolta ao gol. O volante se irritou após o árbitro não marcar uma falta para o Newcastle, reclamou muito — inclusive quase rasgando o calção — e foi punido com o cartão amarelo. Minutos depois, ele fez o primeiro gol do seu time no jogo, após completar cruzamento vindo da esquerda. No final do duelo, o meio-campista foi ovacionado pela torcida e teve seu nome gritado.

Alisson não teve culpa nos gols e fez jogo seguro quando acionado. O goleiro do Liverpool foi essencial com bons cortes e defesas quando o jogo ainda estava 0 a 0, e o Newcastle pressionava o Liverpool.

Lances importantes

O Liverpool abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Gravenberch recebeu pela esquerda do ataque, puxou para o meio e arriscou chute da linha da grande área. Ela passou entre as pernas de Bruno Guimarães e morreu no cantinho de Pope.

O Newcastle teve Gordon expulso no final do primeiro tempo. O atacante tentou dar um carrinho para travar chutão de Van Dijk, mas atingiu apenas o zagueiro do Liverpool. Chamado pelo VAR, o árbitro mostrou o vermelho.

O Liverpool ampliou o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Ekitiké ficou com a bola na entrada da área e arriscou para vencer Pope.

Bruno Guimarães comemora gol marcado pelo Newcastle contra o Liverpool no Campeonato Inglês - Stu Forster/Getty Images - Stu Forster/Getty Images
Bruno Guimarães comemora gol marcado pelo Newcastle contra o Liverpool no Campeonato Inglês
Imagem: Stu Forster/Getty Images

A reação do Newcastle começou aos 12 minutos da etapa final. Livramento cruzou a bola na segunda trave, e Bruno Guimarães apareceu nas costas de Kerkez para testar no cantinho direito de Alisson.

O empate veio aos 42. Burn recebeu lançamento do goleiro Pope e deu uma casquinha. Osula saiu cara a cara com Alisson e tocou na saída do goleiro para levar a torcida à loucura no St. James' Park.

O gol da vitória do Liverpool saiu praticamente no último minuto do jogo. Ngumoha, de apenas 16 anos, saiu do banco e recebeu passe de Salah dentro da área do Newcastle. Ele bateu colocado, de direita, no contrapé de Pope para fazer o tento da vitória dos Reds.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Joelinton se machuca e chora 2h após convocação; Bruno Guimarães faz gol

Palmeiras tem mudanças para enfrentar o Sport no Brasileirão; veja escalações

Abel escala ataque badalado e tem reforços no banco contra Sport; veja time

Apuração da eleição no Corinthians hoje: veja que horas sai o resultado

Vasco envia proposta por Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético-MG

Xaud explica mudanças no calendário e diz: 'Não foi para beneficiar A ou B'

Paquetá volta à seleção; Neymar e Vini ficam fora da lista

Presidente da CBF vê futebol brasileiro beneficiado com mudança de calendário

Seleção vai manter a base contra o Chile e Ancelotti 'buscará ajuda' para altitude da Bolívia

Comitê paralímpico renova com fornecedora de material esportivo até LA 2028

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir