Napoli se aproxima de acordo por atacante do Manchester United

O Napoli está próximo do anúncio de mais um reforço para esta temporada. Os italianos estão em estágio final de negociação com o Manchester United por um empréstimo de um ano com opção de compra do atacante Rasmus Hojlund. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

A equipe comandada por Antônio Conte foi ao mercado em busca de um centroavante após Lukaku sofrer uma lesão. O belga teve um problema na coxa esquerda e deve ficar afastado por um período considerável.

No Manchester United, Hojlund perdeu espaço entre os titulares após as contratações de Matheus Cunha, que vem atuando como centroavante, e de Sesko, contratado junto ao Red Bull Leipzig.

O dinamarquês chegou à Inglaterra em 2023, após um bom ano pela Atalanta. Com as cores do United, o atleta de 22 anos anotou 26 gols e quatro assistências em 95 partidas.