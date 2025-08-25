'Não precisamos testar Neymar', diz Ancelotti após não convocar craque

O técnico Carlo Ancelotti explicou as mudanças na convocação da seleção brasileira e falou sobre a ausência de Neymar na lista.

Neymar fora. "Neymar não está. Teve um pequeno problema na última semana. Neymar não precisamos testar. Todos conhecem Neymar. Toda a comissão, a seleção, os torcedores do Brasil. Neymar tem que chegar a uma boa condição física para ajudar a equipe nacional a fazer o melhor na Copa do Mundo."

Mudanças. "Se falamos da lista, é uma lista de mudou um pouco da última convocação. Tem nove jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony e Vinicius. Não estão porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que não conheço bem o perfil de características e pessoais. O perfil técnico eu conheço todos. Quero conhecer outros que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem. Esses jogadores que não estão, trabalharam muito bem na primeira convocação. Quero agradecer a cada um deles por isso. Nesta segunda há novos jogadores."

Ambiente importante. "Esses dois jogos são os últimos da classificatória, então precisamos terminar bem. Os últimos dois jogos, eu pessoalmente estava contente, sobretudo pelo ambiente. Um ambiente positivo na seleção. Temos que aproveitar esses jogos para manter esse ambiente positivo no grupo. Isso vai ser uma coisa muito importante para a Copa do Mundo. Os próximos amistosos, o objetivo é isso: conhecer bem os jogadores. Por sorte, o Brasil tem muitos bons jogadores no mundo todo. Fazer uma lista nova não será fácil, mas temos que aproveitar bem os jogos para preparar uma lista definitiva para fazer a Copa do Mundo bem."

Paquetá

"Eu não conheço ele e quero conhecer. Tem muita qualidade técnica. É um meia muito importante que pode jogar em diferentes posições em campo. Quero aproveitar esse tempo para conhecer ele melhor."

Limite de mudanças?

"Obviamente não posso chamar todos jogadores que não conheço porque o grupo precisa ter uma base fixa de jogadores importantes na Copa do Mundo. Ao redor desse grupo, temos que colocar jogadores que no futuro podem estar na lista definitiva, como fizemos nessa convocação. A ideia é ter um grupo fixo de 14 ou 15 jogadores que hoje penso que estarão no mundial. Os outros, rodar um pouco para ter uma lista definitiva."

Rodrygo

"Rodrygo tenho muito carinho, como todos. Ontem jogou muito bem com o Real Madrid, mas foi o primeiro jogo depois de muito tempo. Então, tem o tempo para se preparar bem e voltar à equipe nacional. Um critério muito importante que a comissão considera é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100%. Isso é um critério muito muito importante. Em qualquer posição há muita competição. Se o jogador não está 100%, não há problema em chamar outro"

Estreia no Maracanã

"Estou muito emocionado de treinar a equipe no Maracanã. Não tive problemas nesse período porque o ambiente na seleção é muito familiar, muito bom. Gostei muito do jogo contra o Paraguai, a equipe jogou um bom futebol. Obviamente, a equipe pode melhorar a qualidade e a intensidade. Mas temos tempo para fazer tudo isso."

Geração atual brasileira

"A geração de futebolistas do Brasil é muito boa. Se só olharmos o elenco de hoje, tem jogadores muito bons, mas também tem jogadores que não estão nesta lista. Temos oito atacantes e muitos outros não estão. Neste momento, como atacante, não há em outras seleções tanta qualidade como no Brasil. Eu acho que essa equipe pode competir pela Copa do Mundo. A exigência, pelo efeito do Brasil ter ganhado cinco vezes, é uma pressão normal e que um pentacampeão tem que ter. Ter pressão não é ruim. Se você tem, por certo não vai dormir."

Kaio Jorge

"A característica de um atacante é, primeiro, fazer gol. Ele está fazendo muitos gols, artilheiro do Brasileirão. Um atacante muito jovem que já tem experiência porque já jogou na Itália. Ele merece estar na seleção pelo que está fazendo no momento."

Altitude

"Para preparar o jogo contra a Bolívia, obviamente falamos com os doutores e creio que vamos fazer um programa ideal para jogar na altitude. Teremos que adaptar um pouco nossa estratégia do jogo para jogar nessa altura. Vou conversar com treinadores que tiveram essa experiência nos próximos dias. Vamos tentar fazer o melhor, como sempre."

Conversas com Rodrygo e Neymar?

"Não tive conversas com Rodrygo ou Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que a seleção tem. Tem que jogar os jogos, estar em boas condições físicas. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem me chamar. Rodrygo tem meu número, não sei se Neymar tem, mas creio que sim."

Setores do time

"Creio que tenho muita confiança na equipe e nos jogadores. Podemos fazer um trabalho muito bom. Não há uma posição no campo que me preocupe neste momento. Cada posição está muito bem coberta. Para o próximo jogo contra o Chile, creio que vamos manter a mesma ideia do jogo contra o Paraguai. Pode ser que mudemos contra a Bolívia, mas temos tempo para pensar isso."

Aluno de português

"Gosto de estudar, aprender um novo idioma. Português é um idioma muito bonito, pouco cantado. Eu gosto, tenho um professor muito bom. Tento aprender o mais rápido possível. Não sei a nota que vão me dar depois dessa coletiva."